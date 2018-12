On ne peut que se souhaiter une meilleure année 2019

L'Express

30 décembre 2018 à 11h00 30 décembre 2018 à 11h00

En lien avec plusieurs articles publiés dans L’Express, voici une revue d’événements qui ont intéressé et impliqué la francophonie torontoise au cours des douze derniers mois.

JANVIER

Décès en 2018 des deux co-créateurs du drapeau franco-ontarien: Michel Dupuis en janvier et Gaétan Gervais en octobre. En janvier meurt aussi l’ancien député fédéral Royal Galipeau.

Trois amies forment la première clinique privée de psychothérapie francophone de Toronto.

Chronique gourmande: Mister Frenchy et ses tacos lyonnais.

Le Théâtre français de Toronto ouvre son année 2018 avec la pièce Le Dire de Di, d’après un texte du Franco-Ontarien Michel Ouellette.

La Société économique de l’Ontario va travailler avec le Consulat général de France pour faciliter l’accompagnement et l’employabilité des stagiaires et PVTistes qui veulent rester chez nous.

Une conférence du ministre Jean-Marc Fournier qui paraîtra surréaliste dans quelques mois: En matière de traitement de sa minorité linguistique, dit-il, «le Québec peut apprendre de l’Ontario»…

Chronique gourmande: Hadrien Verrier Pâtisserie vient tout juste d’ouvrir ses portes.

«Le Centre francophone n’est pas un monopole», assure la nouvelle directrice générale Florence Ngenzebuhoro en entrevue à L’Express.

57 projets se partagent les deux premiers millions du PAFO.

Le Conseil scolaire Viamonde recevra 16 millions $ pour ouvrir son école secondaire dans l’Est de Toronto. Mais une coalition de parents propose des sites alternatifs.

Chronique gourmande: les Parisiens seraient fans de poutine.

Du jamais vu sur la scène politique ontarienne: démission forcée du chef conservateur Patrick Brown à quatre mois des élections. Doug Ford le remplacera en mars.

Le quartier de la Distillerie brille de mille feux – ou devrait-on dire «de milliers de LEDs» – pour la seconde édition du Festival de la Lumière de Toronto.

Le jour de son départ comme responsable des services en français de la Bibliothèque publique de Toronto, Céline Marcoux-Hamade est décorée de l’insigne de Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques de la France.

L’organisme Bravo Niagara! inaugure son premier Festival international de jazz Oscar Peterson.

Chronique gourmande: l’absintherie française Coq of the Walk.

Le maire John Tory appuie la démarche du Comité consultatif francophone de la Ville de Toronto de réexaminer la politique de communication avec les citoyens, afin de s’assurer que le français ne soit plus oublié.

FÉVRIER

Premier événement de la nouvelle Chambre de Commerce France-Canada, basée à Toronto: sur l’Accord économique et commercial entre le Canada et l’Union européenne.

La campagne «Bonjour Welcome», invitant les commerces et professionnels à afficher leur bilinguisme, gagne la région de York, puis celle de Durham-Peterborough.

Le groupe montréalais Constantinople, aux aspirations orientales et méditerranéennes, qui en est à son 17e album, revient au musée Aga Khan.

Utiliser le langage des fleurs pour vulgariser la Première Guerre mondiale, c’est le concept de Fleurs D’ARMES, une exposition bilingue à la Maison Campbell de Toronto.

Le personnel du Lycée français de Toronto porte du noir le 6 février, en réponse à la baisse du budget de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Le documentaire Résilience urbaine, de Chrystelle Maechler, met à l’honneur des personnes qui font de Toronto une ville «résiliente». L’une d’elles est l’enseignante d’histoire et de géographie Josette Bouchard, «la dame du ravin», qui reçoit les Palmes académiques françaises honorant sa carrière à la Toronto French School.

Chronique gourmande: la pâtisserie artisanale Fleur du Jour.

Selon la journaliste Brigitte Bureau, gouvernements, cyberpirates et fraudeurs peuvent facilement écouter nos appels, lire nos textos et analyser les données de nos téléphones portables.

L’équipe de basket de l’école secondaire Étienne-Brûlé, à Toronto, remporte le tournoi de basketball franco-ontarien à Windsor.

Crêpage de chignons entre l’ACÉPO et l’AFOCSC sur l’inscription d’élèves non catholiques dans les écoles élémentaires catholiques de la province.

Chronique gourmande: La Bréhandaise des frères Poilbout.

Création originale du Théâtre français de Toronto, le spectacle jeunesse Avant l’archipel raconte l’histoire d’un coup de foudre.

Une étude reconnaît que les services de soins de longue durée en français du Pavillon Omer Deslauriers, au centre Bendale Acres à Scarborough, constituent «un modèle innovateur».

«Révolte» ou «émeute» («Riot»), c’est le thème de la 4e exposition annuelle d’architecture et de design Winter Stations à la plage Woodbine.

L’historienne métisse Lisette Mallet décrypte les origines et le sens du fléché, cet art de tissage traditionnel.

Melyssa Rose: le parcours atypique d’une chanteuse de jazz.

Deux filles et deux fils de feue Micheline Saint-Cyr participent à l’inauguration de l’école élémentaire du sud d’Etobicoke qui porte le nom de cette pionnière de la francophonie torontoise.

Rétrospective des oeuvres du peintre «iconique» torontois Charles Pachter à la galerie Jutras du quartier Yorkville.

Plus de 400 personnes participent à la soirée afro-caribéenne annuelle du Centre francophone de Toronto pour le Mois des Noirs.

Chiens de traîneaux et autres réjouissances dans la région de Muskoka.

MARS

Virée à Stratford pour voir des endroits associés au chanteur Justin Bieber… ou juste pour aller prendre un café chez Anne Campion.

Bourse d’étude, pièce à l’AFT, écriture: Nathalie Nadon ne manque jamais de projets.

Le Flo Franco est en «mini-tournée» pour son troisième album, Retranscrire.

Pleins feux sur le cinéma et la télévision d’ici au cours de la semaine des prix Écrans canadiens.

Débat public sur le projet d’Université de l’Ontario français à Toronto. Il est loin de faire consensus lorsqu’on se met à discuter de ses programmes, de sa clientèle, de son envergure provinciale ou de ses relations avec les universités bilingues.

Visite de Kirsty Duncan, la ministre fédérale des Sciences, à l’école secondaire catholique Père-René-de-Galinée, à Cambridge, qui fait les manchettes pour ses succès dans deux grands concours de sciences et de technologie.

La journée de conférences et d’ateliers Les Tablettistes, de TFO, sur l’impact du numérique, a attiré 350 personnes au Centre National des Arts d’Ottawa.

Chronique gourmande: La brasserie artisanale Bandit.

Le Collège Boréal a marqué la Journée internationale de la femme (8 mars) en invitant les filles à explorer les possibilités de carrière dans le domaine des métiers et de la technologie.

Honneur aux «Femmes en or» du programme Tremplin d’Oasis pour les futures entrepreneures.

Une exposition éphémère à l’AFT pour le quotidien des femmes: Diane Montreuil et Ishrat Abid.

Chronique gourmande: Batifole défend le «bien manger» français.

Dans la peau de députés de divers partis, de journalistes ou de militants d’ONG, 80 membres de la FESFO sont plongés dans la politique politicienne au Parlement jeunesse francophone de l’Ontario.

C’est la fin de l’hiver, le bon moment de visiter une cabane à sucre. En voici quelques-unes dans les environs de Toronto ou plus loin.

En 2011, un groupe de linguistes a créé à Toronto un Musée canadien des langues, installé depuis 2016 sur le campus Glendon de l’Université York.

Après Les Ballets-Jazz de Montréal, un autre spectacle franco au nouveau FirstOntario Performing Arts Centre de St-Catharines: Machine de Cirque. Et, en avril, on aura droit à Jamie Adkins et Julie Houle.

Exceptionnellement à l’affiche du Studio 21 du Théâtre français de Toronto pour trois soirs, la comédie F**king Carl aborde un thème lourd avec légèreté: qu’est-ce qui différencie les bons des mauvais parents?

Après 40 ans de couverture de la scène culturelle, la revue Liaison cesse ses activités.

Permis Vacances-Travail: pour 20 000 Français, le rêve américain est canadien.

Visite Express de l’Aquarium Ripley lors d’une soirée jazz.

Rencontre avec Jacques Trédille, co-fondateur de la boutique de mobilier design Augustus Jones dans le quartier Riverside.

La compagnie de danse moderne Corpus métamorphose la galerie de l’Alliance française en bergerie, avec enclos, herbe, foin et bien sûr ses moutons (danseurs).

Chronique gourmande: l’emblématique Senator ouvre un bistro «d’inspiration française» à l’étage.

L’invité d’honneur est absent, pour cause de controverse, à la fête francophone annuelle de la Police de Toronto.

Réorganisation de l’équipe de direction au Centre francophone: quatre nouveaux venus incluant la DG, sur treize chefs de service.

Il y a déjà 50 ans que le premier ministre Pierre Elliot Trudeau affirmait que «l’État n’a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation», inaugurant 50 ans de progrès pour la communauté LGBT.

À classer dans le dossier «Je vous avais avertis»: la ministre Marie-France Lalonde trouve que certains leaders franco-ontariens se félicitent trop vite que le développement des services en français et de projets comme l’Université de l’Ontario français sont des «acquis» inviolables.

Visite Express au musée Aga Khan pendant l’exposition sur les Fatimides.

Chronique gourmande: The Belgian Chocolate Shop dans les Beaches.

Lancement du Réseau de Toronto des diplômés de l’Université de Montréal.

Dégustation de bière au campus torontois du Collège La Cité pour promouvoir son nouveau programme en hôtellerie et restauration.

L’ACELF invite les gens à afficher la mosaïque de photos «Je suis franco» sur leurs fils Facebook et Twitter le 20 mars, Journée internationale de la francophonie.

Le président français Emmanuel Macron lance une stratégie pour mieux «apprendre, communiquer et créer» en français

On évoque les tribulations du français à la radio web littéraire Quatrième de couverture: de Paris à Sudbury, en passant par le Cameroun et la Louisiane. L’émission est diffusée du Collège Boréal, dans le cadre d’une journée familiale sous le chapiteau pour la Semaine de la francophonie, clôturée par un concert de Zachary Richard à l’Alliance française.

La grève des chargés de cours de l’Université York a forcé l’annulation de quelques activités de sa Semaine de la francophonie.

L’assemblée générale constitutive de la Fédération tricolore de Toronto choisit son conseil d’administration, présidé par Olivier Debregeas.

Suite à la 2e Conférence des femmes de la francophonie de l’OIF, une vingtaine de femmes influentes de la francophonie ontarienne font le point sur l’entrepreneuriat féminin.

Justin Trudeau et Mélanie Joly dévoilent le Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 de 2,7 milliards $.

AVRIL

Visite Express à un vendredi soir dansant du Musée royal de l’Ontario.

Le Théâtre français de Toronto s’attaque pour la première fois à Corneille en présentant sa version du Menteur.

Gala faramineux pour près de 480 personnes marquant le 17e anniversaire de l’Association marocaine de Toronto.

Chronique gourmande: Un savoir-faire spécial chez Crêpes à GoGo.

Visite Express du château Casa Loma.

Forestare, l’orchestre québécois de guitares, est à l’affiche des Mooredale Concerts.

Cinefranco célèbre le cinéma québécois.

Jalon important pour l’Université de l’Ontario français: son premier Conseil des gouverneurs est nommé.

Chronique gourmande: Veena Gokhale maîtrise les épices et les mots.

450 personnes ont fêté la Mimouna avec la Communauté juive marocaine de Toronto.

La campagne publicitaire du téléphone Samsung S9 de Telus est rythmée par la musique du duo franco-ontarien LGS (Le Groupe Swing).

Les Prix de la francophonie du gouvernement de l’Ontario sont décernés à Paulette Gagnon, Margaret Aerola et William Burton.

Jean Roy, militant de longue date pour des soins de longue durée en français, reçoit un prix d’excellence de la Ville de Toronto.

Le Club de théâtre du Collège français monte la comédie Sale attente.

Visite Express du Temple de la renommée du hockey.

Le géant pharmaceutique français Sanofi Pasteur investit plus de 500 millions $ à Toronto.

C’est notre chroniqueuse Nathalie Prézeau qui signe la mise à jour 2018 du guide Ulysse de Toronto.

Une question qui vous chicote sûrement depuis longtemps: Le balado est-il un média dépassé ou futuriste?

Partenariat entre six conseils scolaires catholiques franco-ontariens et deux maisons diocésaines françaises.

Oui, il y a des Sénégalais en Ontario, et ils ont leur association.

Le Théâtre Étienne Brûlé monte la comédie Impair et père, encore une histoire de quiproquos.

Robert Lepage à l’opéra: une expérience hors de l’ordinaire.

Inauguration du 51e établissement de Viamonde, l’école élémentaire Le Flambeau, desservant la communauté de Mississauga Nord.

Visite Express des Allan Gardens.

Carnage sur la rue Yonge à North York le 23 avril: un fou au volant d’une camionnette tue 10 personnes et en blesse 15 autres.

Grande finale du 44e concours d’art oratoire du Club Richelieu de Toronto.

Diane Dubois vient de publier Double héritage – double effort, un livre qui raconte la grande aventure de la création de la première école secondaire publique de langue française en Ontario, à Welland.

Chronique gourmande: Arvo Coffee, un grain de folie dans votre café.

Succès du premier gala RelèveTO du Club canadien de Toronto pour encourager les jeunes entrepreneurs.

L’équipe d’improvisation de l’école catholique Monseigneur-Jamot, à Peterborough, remporte la première place – le Gazou d’Or – au tournoi d’improvisation provincial à Thunder Bay.

Visite Express du Centre Four Seasons de la Canadian Opera Company.

Plus de 200 élèves participent à la 3e édition du festival de musique Monde le son du Conseil scolaire Viamonde.

Les élèves de 6e année de 23 écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont convergé vers la cathédrale de leur diocèse pour vivre la «Montée à la cathédrale» à Hamilton, puis Toronto.

Remarqué au Hot Docs: une correspondance familiale entre 1940 et 1950; la transformation de l’Europe par l’immigration; des Occidentaux partis en Syrie combattre l’État islamique.

Rapport accablant pour les Libéraux à deux mois des élections: la vérificatrice générale estime que le déficit est presque deux fois plus élevé que ce que prétend le gouvernement.

MAI

Grande finale de la 7e édition des Improbables, la troupe d’improvisation de Toronto.

Julie Kim, du trio Les Chiclettes, lance sa carrière solo avec son album Portrait.

Visite Express à la Ferme de Riverdale.

Festival de Cannes 2018: virage sage, nouveaux visages, résume notre correspondante Jacqueline Brodie.

Ouverture officielle des nouveaux bâtiments de l’école catholique Monseigneur-Jamot à Peterborough.

Chronique gourmande: Cuisiner rime avec convivialité avec Just Be Cooking.

Unis TV: Balade à Toronto devient juste Balade… pour sortir de Toronto.

Visite Express de l’Allée des Graffitis de Toronto.

Le sculpteur canadien de renommée internationale Joe Fafard fait son grand retour à Toronto, inspiré par Van Gogh, à la galerie Mayberry Fine Art.

Le groupe Sensation Mode, de Montréal, lance son premier festival à Toronto: Urbani_T.

Chronique gourmande: Bonjour Brioche, le royaume du croissant français.

25e anniversaire de l’école secondaire catholique Nouvelle-Alliance à Barrie, et de l’école élémentaire catholique Marguerite-Bourgeois à Borden.

32e assemblée générale de la Société d’Histoire de Toronto, qui continue d’organiser des Historitours de la ville et des conférences à l’Alliance française.

Quand les bâtons de hockey rencontrent les archets des violons, cela donne Hockey Noir, l’opéra de la troupe de l’Ensemble contemporain de Montréal.

30e anniversaire de l’école élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Ajax.

Gala mémorable pour le 60e anniversaire de l’Association des femmes canadiennes-françaises d’Oshawa.

Visite Express du quartier Yorkville.

Après son concert au Heliconian Hall quelques semaines plus tôt, la chanteuse française Véronique Pestel rejoint la danseuse Sylvie Bouchard et la directrice artistique du Théâtre la Tangente Louise Naubert pour rendre hommage à la sculptrice Camille Claudel.

Chronique gourmande: Fermentations! fête ses 25 ans

L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario décerne son Ordre du mérite à la professeure Linda Cardinal et à Maître Paul Le Vay.

Visites Express des îles de Toronto.

Les vétérans du rap français IAM remplissent le Opera House de la rue Queen.

Installé au cœur de l’ambassade, le Centre culturel canadien de Paris présente l’artiste autochtone manitobain controversé Kent Monkman.

Après une première Viacourse qui a réuni près de 10 000 participants, Viamonde clôt en beauté les festivités de son 20e anniversaire par une grande fête dans sa toute neuve école secondaire Gaétan-Gervais à Oakville.

Arche de ballons, robes de cocktail et chansons des années 80: tout est réuni au Granite Club pour créer une atmosphère de «Bal de promo» du Gala annuel du Lycée français de Toronto.

Chronique gourmande: Where the river narrows, un nouveau restaurant québécois.

La francophonie fête le 50e anniversaire du Théâtre français de Toronto lors d’un gala-bénéfice au Carlu.

Un espace franco était prévu au marathon de «Speed Mentoring» de d’Acces Employment, auquel ont participé 400 personnes.

Des promesses, des promesses… Débat en français peu concluant de représentants des trois grands partis politiques ontariens en vue des élections du 7 juin. Selon leurs réponses au questionnaire de l’AFO, ils sont tous pour la refonte de la LSF et pour l’UOF.

JUIN

Les Ontariens votent pour une véritable alternance et peut-être même un peu de brasse-camarades, en élisant une majorité de députés du Parti progressiste-conservateur de Doug Ford, après 15 ans de régime libéral.

Engueulades hilarantes dans Scènes de ménage, le nouveau spectacle des Indisciplinés de Toronto.

À 28 ans, Simon Rivard est chef d’orchestre en résidence pour la saison 2018-19 du TSO.

Loin d’être une nouvelle arrivante sur la scène artistique torontoise, la réalisatrice de courts-métrages et de clips Jo Proulx se tourne aujourd’hui vers la francophonie.

Visite Express au Zoo de Toronto.

Escapade de notre chroniqueur Paul-François Sylvestre à Québec. Au Musée de la civilisation: 400 objets d’émotion; l’étiquette vestimentaire de la bourgeoisie; le design industriel. Au MNBAQ: la structure sculpture.

L’école élémentaire catholique Georges-Étienne-Cartier, au nord des Beaches, célèbre son 50e anniversaire. À Milton, l’école élémentaire catholique Saint-Nicolas fête son 10e.

30e anniversaire du centre francophone de formation Alpha-Toronto.

330 élèves participent au concours d’épellation organisé par le Groupe d’Amitié et d’Entrepreneuriat (GRAMEN), à l’école Sainte-Famille à Mississauga.

Le spectacle annuel des Voix du coeur, Dans tous les sens!, comble la vue et surtout l’ouïe de leur public, au théâtre Isabel Bader de l’Université de Toronto.

Visite Express à Kensington Market.

L’école secondaire torontoise Étienne-Brûlé remporte le concours provincial Zoom sur la bourse.

L’Express propose quelques lieux qui permettront aux mordus de foot de suivre les matchs de la Coupe du monde en Russie. La France l’emportera en finale contre la Croatie le 15 juillet.

Chronique gourmande: terroir et inventivité à La Cigogne.

En nomination dans cinq catégories, L’Express est élu Journal de l’année de l’Association de la presse francophone et remporte le Prix d’excellence pour la meilleure présence numérique.

C’est le Centre francophone de Toronto qui sera choisi pour assurer les services d’accueil et d’aiguillage à l’aéroport Pearson pour les immigrants d’expression française.

Le dramaturge torontois Claude Guilmain décroche le Prix professionnel Jeanne Sabourin de Théâtre Action pour son œuvre AmericanDream.ca.

Donald Ipperciel quitte son poste de principal du campus bilingue Glendon pour se consacrer au virage numérique de l’Université York.

Claudia Sassa, élève de l’école secondaire catholique Blessed Cardinal Newman à Scarborough, remporte le Concours national d’art oratoire de Canadian Parents for French.

La communauté algérienne a maintenant son association.

La chroniqueuse de voyages et écrivaine Aurélie Resch décroche le prestigieux prix littéraire Trillium de l’Ontario.

Visite Express à High Park.

François Bourassa, un incontournable de la scène canadienne du jazz, est de retour au Festival de Toronto. On y découvre aussi l’espiègle trio Les Malcommodes.

Les Franco-Fêtes de Toronto et de Hamilton se déroulent sous la pluie, le 24 juin, en plus de subir la concurrence de plusieurs événements.

Selon un rapport d’Oasis Centre des femmes, on manque de moyens pour bien prendre en charge les immigrantes qui proviennent de pays en guerre.

La région d’Etobicoke Nord connaît une embellie dans le domaine de la santé en français.

À mi-chemin entre la France et le Canada, le coeur de l’humoriste torontoise Iris Gardet-Hadengue balance entre ses tics français et son amour pour les coutumes canadiennes.

Chronique gourmande: Chez Velouté, le chef Fawzi Kotb est originaire d’Égypte, mais en cuisine c’est un Français pur et dur.

Visite Express aux briques rouges de la Distillerie.

L’artiste Chantal Leblanc termine une mosaïque de plus de 45 mètres de long, sur les valeurs autochtones, sur le mur extérieur de l’école Alexander Muir.

Le Club canadien de Toronto nomme Richard Kempler au poste de directeur général, succédant à Jean Martin.

Les élèves de l’école Gabrielle-Roy, au centre-ville, inaugurent leur tout nouveau terrain de soccer.

Visite Express aux Beaches.

L’ACFO-Toronto inaugure ses bureaux à la maison du 20 Lower Spadina du Centre francophone de Toronto. En décembre, le lobby politique des Franco-Torontois choisira Serge Paul comme président.

JUILLET

Pour la Fête du Canada le 1er juillet: faut-il déboulonner les statues de John A. Macdonald?

Marc-Albert Cormier a voyagé en Europe centrale et nous fait part de ses découvertes et impressions dans une série d’articles publiés d’avril à juillet.

Le débat sur «l’appropriation culturelle» de la pièce Slav, de Robert Lepage, dépasse les frontières du Québec.

L’AFO demande à TFO de rétablir trois postes de journalistes que le média a sabrés en juin.

Il est possible à Toronto de jouer au Tokaïdo, un jeu inventé par un «geek» français il y a 5 ans.

Visite Express aux falaises de Scarborough.

Quelque 2000 personnes passent par le centre communautaire culturel Wychwood Barns le 14 juillet, pour le «Bastille Day» de la nouvelle Fédération tricolore de Toronto.

Tout passe par la démographie, affirme le commissaire aux services en français de l’Ontario, François Boileau, dans son 11e rapport «alarmant».

Remaniement ministériel à Ottawa: les Langues officielles sont désormais associées à la Francophonie et au Tourisme, tandis que le Patrimoine est jumelé au Multiculturalisme.

Un Français traverse le Canada à bord de sa Citroën Type C «Trèfle» de 1923, pour parler des accidents vasculaires cérébraux.

Visite Express de Wasaga Beach.

Le Musée de l’Amérique francophone de Québec présente la petite, mais très riche exposition Partir, sur la route de la diaspora francophone nord-américaine.

Premier signe d’intérêt, le 23 juillet, pour la francophonie ontarienne, après une assermentation des ministres et un Discours du Trône unilingues, le nouveau gouvernement de Doug Ford s’engage à «assurer le succès» de l’Université de l’Ontario français. Cette promesse sera brisée le 15 novembre.

Visite Express du St Lawrence Market.

Tuerie insensée sur la rue Danforth: 2 morts, 13 blessés. Mais la police communique les résultats de son enquête au compte-gouttes.

Le nouveau gouvernement conservateur de l’Ontario prend tout le monde par surprise en déposant un projet de loi visant à réduire la taille du Conseil municipal de Toronto de 47 à 25 membres, alors que la campagne en vue des élections du 22 octobre est déjà commencée.

10e succès pour le tournoi de soccer du Centre francophone de Toronto.

Visite Express de Canada’s Wonderland.

AOÛT

Virée au St. Jacobs Farmers’ Market, le plus vaste au Canada avec plus de 500 marchands en haute saison.

Visite Express au Parc Algonquin.

Notre chroniqueur Gabriel Racle est un assidu du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée national des beaux-arts du Québec, un passionné de livres d’art et d’histoire.

Centres d’Accueil Héritage, au service des aînés francophones à Toronto, vient d’être agréé par l’organisme Agrément Canada, un gage de qualité.

Le East Mississauga Community Health Center dévoile un plan d’action pour favoriser l’accès des francophones à la santé.

Visite Express au quartier indien de Toronto.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent sur l’avenue Lakeshore lors de la 51e édition du Carnaval Caribéen de Toronto (anciennement Caribana), dont plusieurs francophones visibles.

Du vin pour tous les palais: la devise de notre chroniqueur Alain Laliberté.

Chronique gourmande: La cuisine française sous un nouvel angle au Nord Bistro.

Visite Express aux chutes du Niagara.

L’organisme Explorum fournit aux enfants un apprentissage périscolaire des sciences en français dès le plus jeune âge.

Des Bamilékés, un peuple originaire des montagnes du Cameroun, organisent leur 4e festival à High Park.

Mélange de ballon-volant et de kung-fu: le chinlone est notamment pratiqué en Birmanie, où a voyagé notre journaliste Mathieu Guilleminot.

Une rare femme impressionniste, Berthe Morisot, au Musée national des beaux-arts du Québec.

Le musée McMichael, à Kleinburg, reste la demeure spirituelle du Groupe des Sept.

L’organisme francophile de réseautage mondain ApéroChic organise une nouvelle «soirée blanche» à la St-Tropez au Cabana Pool Bar de la rue Polson.

Visite Express au Village Pionnier de Black Creek.

«La notion des migrants illégaux est purement raciste», estime un activiste noir de la francophonie torontoise, en réponse à la controverse sur la montée de lait de Justin Trudeau face à une citoyenne qui lui demandait des comptes sur l’immigration illégale.

Une vingtaine de scouts français viennent vivre l’aventure à Bancroft, à trois heures au nord de Toronto.

Au centre d’entraînement du Toronto FC, rencontre avec Chris Mavinga, défenseur central franco-congolais arrivé à Toronto en janvier 2017.

SEPTEMBRE

Nouveautés de la rentrée dans les écoles de Viamonde et de MonAvenir.

Visite Express à la Fan Expo Canada 2018.

Air France, la ligne aérienne officielle du Festival international du film de Toronto, installe son bistro sur la rue King Ouest piétonne. Le TIFF 2018 offre 342 films à découvrir, dont plusieurs de la francophonie, du 6 au 16 septembre.

En cinq ans, le Festival torontois de la réalité virtuelle et augmentée (FIVARS) a bien grandi.

Lancement de la saison culturelle de l’Alliance française de Toronto: plus de 200 artistes et personnalités passeront cette année encore par son théâtre ou sa galerie. En 2019, sa nouvelle galerie d’art comprendra aussi l’aménagement d’une terrasse et d’un café.

C’est au bar Coq of the Walk que se donnent rendez-vous les amateurs de foot français.

Visite Express d’un studio de cinéma sur l’avenue Eastern.

Chronique gourmande: Vins jurassiens et plats gourmets au Notre Bistro.

Moment, qui paraît déjà lointain, où on discutait des programmes du 21e siècle de l’Université de l’Ontario français.

Première édition nord-américaine du forum-salon bilingue ÉCORISMO, sur le «tourisme responsable», à Ottawa.

Le Toronto Wolfpack défait 13-12 le Toulouse Olympique lors d’une rencontre historique de rugby à treize au stade Lamport.

On se félicite des succès, mais on n’hésite pas à discuter des difficultés, à l’Assemblée générale annuelle du Centre francophone de Toronto.

9e édition du tournoi de golf Gilles-Barbeau au profit de Centres d’Accueil Héritage pour nos aînées francophones du Grand Toronto.

Visite Express du village de Blue Mountain.

Chronique gourmande: Le camion de nourriture Crêpe Street, crée par un jeune Français et sa compagne torontoise.

La programmation du 13e festival Francophonie en fête: Boukman Eksperyans et Malagasy Roots au Daniels Spectrum, plusieurs artistes de chez nous à la Distillerie pendant trois jours, Klo Pelgag et Julie Kim à l’Alliance française, Yao à Hamilton.

Pour la deuxième année consécutive, le festival de bouquinistes Word on the Street accueille un regroupement de stands francophones.

Le Club Richelieu de Toronto rend hommage à son président sortant Denis Rioux.

Levée de drapeau et dévoilement du monument Notre place, le 25 septembre à Queen’s Park: une belle Journée des Franco-Ontariens qui ne laissait pas présager le désastre du 15 novembre.

Le Collège Boréal veut se positionner à l’avant-garde de la recherche sur l’enfant et la famille en Ontario.

Le Musée des beaux-arts de l’Ontario accueille l’exposition Anthropocene, sur l’environnement, avec le photographe du gigantisme Edward Burtynsky en tête d’affiche.

21e édition du festival grand public de Cinéfranco au cinéma Carlton.

Quand on en parle, comme au récent débat du MOFIF sur l’identité franco-ontarienne, les tensions remontent facilement à la surface.

Une centaine de personnes participent au Gala de reconnaissance de l’AFRY, l’Association des francophones de la région de York.

Chiens et chats dans nos expressions… Invasion d’oulipiens à Toronto… Haro sur les anglicismes… C’est la chronique de Michèle Villegas-Kerlinger sur la langue française… et parfois sur notre système d’éducation.

OCTOBRE

Élection de François Legault et de la CAQ au Québec.

Visite Express du cimetière Mount Pleasant.

Des gens du coin… aux parcours difficiles: Jérôme, qui a écrit sa thèse de doctorat alors qu’il était sans domicile; Brandy, de la communauté punk de Kensington Market.

La franchise E2 Jeunes ingénieurs, de Nathy Emerant, travaille à la formation d’ingénieurs en herbe.

Une expérience d’apprentissage en ligne qui transforme notre façon d’apprendre sur l’océan est maintenant offerte aux élèves de partout au Canada.

Après 10 ans d’absence de la scène, à Montréal, le chanteur et guitariste Fred Boutin a décidé d’y remonter… à Toronto.

Les aînés francophones hospitalisés, mais n’ayant plus besoin de soins intensifs, ont désormais accès, à la Place Saint-Laurent, à deux chambres leur permettant de faire la transition vers l’autonomie.

Visite Express de la Péninsule de Bruce et ses paysages à couper le souffle.

Le Théâtre français de Toronto présente La seconde surprise de l’amour de Marivaux: la première fois que cette pièce est montée professionnellement en français au Canada.

L’Express a rencontré Yannick Bisson et l’équipe de la série Murdoch Mysteries pendant le tournage d’un épisode de la 12e saison.

Dans un livre qui a pris 35 ans à écrire, Suzanne Charron raconte l’histoire de Joe LaFlamme, dompteur d’animaux sauvages.

Rencontre avec les artisans de Wanda Plus TV, une nouvelle chaîne torontoise web dédiée à la promotion de la culture africaine.

À 28 ans, Simon Jalbert a déjà cinq entreprises à son actif.

Depuis quelques années, Hamilton sort de l’ombre de Toronto.

Portrait de la nouvelle sénatrice franco-ontarienne Josée Forest-Niesing.

Visite des Archives publiques de l’Ontario, sur le campus de l’Université York.

La scène Franc’Open Mic a réalisé son plus grand succès à l’occasion de son 4e anniversaire.

Le romancier Blaise Ndala, originaire d’Ottawa, inaugure la série Croisée des mots à la Bibliothèque publique de Toronto. Le mois suivant, ce sera Didier Leclair.

Le maire de Toronto, John Tory, est facilement réélu le 22 octobre.

«À travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu», a dit Denise Bombardier à Jean Chrétien à Tout le monde en parle.

L’école secondaire catholique Renaissance, à Aurora, fête les 10 ans de son populaire programme pour les élèves passionnés de hockey.

C’est Pas Géni’Al? propose des activités extracurriculaires en français afin de développer l’intellect et la créativité des enfants.

Après Montréal et New York, c’est au tour de Toronto d’avoir son fan-club du Paris Saint Germain.

Un peu grâce à Michel Bénac, du groupe Swing, l’association de la musique country de l’Ontario (CMAOntario) va ajouter un prix à l’artiste ou au groupe francophone country de l’année dès son prochain gala.

Le 17 octobre, les médias du monde entier ont capté le moment annonciateur d’un tournant global: la décriminalisation du commerce et de la consommation de cannabis récréatif au Canada.

Carol Jolin est réélu à la présidence de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), l’organisme porte-parole des 620 000 Franco-Ontariens.

Le Collège Boréal et ses 1400 étudiants quitteront leur 3e étage du 1 rue Yonge pour s’installer, fin 2020 ou début 2021, au sud du quartier de la Distillerie pour au moins 20 ans.

Visite Express de Cabbagetown, ancien bidonville aujourd’hui embourgeoisé.

Une enseignante gagne une gamme de produits Microsoft, d’une valeur de 10 000 $, pour les élèves de son école élémentaire La Fontaine à Kleinburg.

Après la sortie au printemps de leur album Courage Vol. 1: Soleil, Kelly Lefaive et Joëlle Westman (Georgian Bay) lance leur nouvel album complémentaire: Courage Vol. 2: Moon.

NOVEMBRE

L’ex-mairesse palestinienne de Bethléem, à Toronto pour recevoir un hommage, accorde une entrevue à L’Express.

Le documentaire Hymne migratoire, sur les tribulations d’une Congolaise réfugiée à Toronto, est projeté à l’école Gabrielle-Roy où elle a travaillé et où ont étudié ses deux filles.

Mondialement connu grâce au film culte Le Grand Bleu de Luc Besson, le plongeur Jacques Mayol est de nouveau mis à l’honneur dans un film de non-fiction poignant, L’homme dauphin, présenté à Toronto.

Visite Express d’Evergreen Brick Works, un lieu unique.

L’organisme de réseautage The Smart Woman invite un ex-collaborateur de Barack Obama à discuter d’économie sociale.

Le témoignage (sans jeu de mots) d’un ex-Témoin de Jéhovah fait exploser les réseaux sociaux de L’Express.

Le président français Emmanuel Macron dénonce le nationalisme, peu après la visite à Toronto de Steve Bannon, ex-stratège de Donald Trump.

Qui de mieux que les auteurs eux-mêmes pour cultiver le goût de la lecture chez les jeunes? C’est l’idée du projet Lire en Ontario lancé au début de novembre.

Nouvelle chronique sur l’activité physique dans L’Express, par l’expert et enseignant Fred Audoin.

Le Réseau ontarien d’éducation juridique organise des simulations de procès pour mieux faire comprendre le système aux jeunes.

Kids Code Jeunesse souhaite rendre accessible les ressources programmatiques aux enfants dans les écoles, mais aussi à des adultes, éducateurs ou directeurs d’entreprises.

Cinq étudiants du cours de photojournalisme du Collège La Cité à Toronto, ont visité la foire agricole annuelle de Toronto au Parc des Expositions. L’Express publie leurs photos.

La série de concerts De bouche à oreille, de Dominique Denis, remplit le Heliconian Hall avec la chanteuse brésilienne montréalaise Bïa.

Le Collège Boréal s’est joint comme partenaire au Projet d’insertion durable des diplômés en agropastoral, exécuté en Haïti par la Fondation Paul Gérin-Lajoie.

Exposition-événement en hommage aux anciens combattants canadiens, à l’Alliance française de Toronto.

Chronique gourmande: La Fédération tricolore a célébré l’arrivée du Beaujolais Nouveau au Ricarda’s.

L’ontario français entre en «résistance» après le «jeudi noir» 15 novembre. Le projet d’Université de langue française à Toronto passe à la trappe dans le premier énoncé économique et financier du gouvernement conservateur de l’Ontario, qui rétrograde aussi le Commissariat aux services en français en le confiant à l’Ombudsman.

Première conversation en face à face entre le premier ministre du Québec, François Legault, et celui de l’Ontario, Doug Ford.

La radio communautaire francophone de Toronto, CHOQ-FM, inaugure ses nouveaux studios, toujours dans l’école Toronto-Ouest.

Visite Express de Liberty Village, à l’ouest du centre-ville.

Peu de gens le savent: il est recommandé de sortir des bus et streetcars de la Commission de Transport de Toronto par la porte arrière.

La Fondation Lavoie organise un forum pour développer des partenariats et trouver des solutions innovantes aux soins de longue durée en français.

C’est sur le thème du «beau voyage» qu’une centaine de personnes ont fêté le 40e anniversaire des Centres d’accueil Héritage, au Novotel du centre-ville.

Échange de services et d’expertises entre l’Hôpital Montfort d’Ottawa et le Centre francophone de Toronto.

Portrait de Marc Keelan-Bishop, l’illustrateur de la résistance franco-ontarienne.

Rencontre avec un jeune page à Queen’s Park en pleine controverse sur les droits des Franco-Ontariens.

Malgré les récents revers de la francophonie ontarienne, la mise en oeuvre du programme Justice pas-à-pas serait une excellente nouvelle.

Chronique gourmande: L’épicerie fine et chocolaterie Douce France.

L’auteur-compositeur-interprète Cyril Mignotet (Kyris) sort son premier vidéo-clip, Ma cabane, tiré de son premier CD, Nous.

C’est l’écrivain torontois d’origine française Daniel Soha qui remporte le prix littéraire Christine Dumitriu van Saanen 2018 lors de l’ouverture du 26e Salon du livre de Toronto. L’événement permet aussi de rencontrer la jeune romancière Nadine Bismuth, le chroniqueur de la Seconde Guerre mondiale Nicolas Paquin, et de prendre part à une soirée à micro ouvert.

La metteuse en scène Chanda Gibson signe la 7e itération des Zinspirés au Théâtre français de Toronto, qui produit annuellement ce spectacle composé de pièces écrites par des jeunes de la région.

La troupe de théâtre communautaire Les Indisciplinés de Toronto présente son 20e spectacle: Le chaos primordial, qui est sa première création.

DÉCEMBRE

Le succès de la journée de mobilisation du samedi 1er décembre dépasse les attentes de l’AFO: près de 15 000 personnes prennent part à une quarantaine de manifestations en Ontario et à travers le pays. À Toronto, près de 500 personnes se rassemblent devant le bureau d’Etobicoke Nord de Doug Ford. Quelques jours avant, les élèves de nos écoles secondaires sortent aussi avec bannières et pancartes.

Les écoles secondaires de Viamonde peuvent désormais compter sur la présence d’élèves et de membres du personnel formés pour identifier les personnes ayant des idées suicidaires.

Trois œnologues nous invitent à prendre la route des vins ontariens, caractérisée par sa créativité.

Nouvelle chronique santé dans L’Express: celle du chiro Antoine Barrier.

Portrait d’une personnalité franco-torontoise en vue: l’acteur, scénariste, producteur, slameur Florian François.

L’ex-ministre libérale Mitzie Hunter dénonce le tweet d’une stratège conservatrice comparant les Franco-Ontariens aux «licornes».

Le Programme de contestation judiciaire serait opérationnel dès le début de 2019. Mais les récentes décisions du gouvernement de l’Ontario démontrent le besoin de protection constitutionnelle pour les institutions franco-ontariennes.

Visite Express du campus principal de l’Université de Toronto.

Le gala bilingue des Kilimandjaro Music Award a déroulé le tapis rouge pour les artistes de la musique afro de chez nous au Daniel’s Spectrum de Toronto.

Malgré les manifestations et la sortie de la députée Amanda Simard, la majorité conservatrice à Queen’s Park adopte la loi omnibus découlant la sa mise à jour économique et financière du 15 novembre.

Spectacle des Fêtes de l’ensemble vocal Les voix du coeur pour CAH le samedi 15 décembre dans l’église du Sacré-Coeur.

Visite Express du Marché de Noël à la Distillerie.

Un personnage fascinant, mais méconnu, de la Nouvelle-France: le baron de Lahontan.

L’AFO remporte le prix Rosa Parks de l’Union des Africains du Québec et Amis solidaires de l’Afrique.

Suite aux élections municipales et scolaires du 22 octobre, Sylvie Landry est choisie présidente du Conseil scolaire Viamonde et Melinda Chartrand reste présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Sujet controversé s’il en est un: le mouvement des «gilets jaunes» en France.

Nos journalistes voyagent. Claire Gillet a visité Washington et Charlie Courrent Chicago en décembre.

Les femmes sont encore rares dans le secteur aéronautique. La directrice générale d’Air Georgian, Julie Mailhot, est une exception notable.

Chronique gourmande: Le restaurant 360 de la Tour CN.

L’AFO a retenu les services des avocats Ronald Caza et Mark Power afin d’analyser la possibilité de demander une révision judiciaire des récentes décisions du gouvernement provincial.

L’entreprise torontoise Stolen Riches, de David Barclay, exporte ses lacets dans le monde entier.

Le Programme spécialisé en arts de l’école secondaire catholique torontoise Saint-Frère-André a monté une soirée culturelle multidisciplinaire dont le clou est une comédie musicale inspirée de Victor Hugo.

La cinéaste et comédienne Karolyne Pickett va commencer à tourner son film bilingue Eaux troubles – qui traite des enjeux du féminisme, de l’amitié, de la santé mentale et de la religion – grâce à une campagne de financement participatif.

Chronique gourmande: la tourtière de la boulangerie-pâtisserie Cliffside Hearth.

Quid des tests génétiques ou des prix Nobel, de la vie sur Mars ou sur les exoplanètes, de nos ancêtres Dénisoviens ou de la comète Oumuamua? L’Agence Science-Presse a continué de piquer notre curiosité en 2018.

Cannabis et condos… Bien choisir son quartier… Défauts évidents et vices cachés… L’Express a maintenant deux chroniqueuses sur l’immobilier: Emmanuelle Mayer et Laurence Jollivet.

Carnet rouge, abeilles noires, Chopin, été meurtrier et amour inhabituel: les cinq coups de coeur de l’année de notre chroniqueur littéraire Paul-François Sylvestre.

Depuis quelques mois, L’Express couvre régulièrement les Maple Leafs de Toronto, notamment grâce à sa chroniqueuse Cindy Caron.