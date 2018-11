Douce France déménage sur Danforth

Savoir-faire et culture française

Charlie Courrent

28 novembre 2018 à 13h00 28 novembre 2018 à 13h00

La boutique Douce France, présente à Toronto depuis 2013, a déménagé récemment au 820 de l’avenue Danforth (juste avant Jones). À quelques jours des Fêtes de fin d’année, vous y trouverez les spécialités françaises les plus traditionnelles.

Nouvelle adresse

Après avoir passé cinq années dans le secteur Yonge et Eglington, Douce France s’est délocalisé dans le quartier grec de Toronto en septembre.

«Les constructions et travaux effectués dans notre ancien quartier nous ont poussés à partir, car les clients avaient de plus en plus de difficultés à nous rejoindre. Dans le commerce, il faut toujours s’adapter à la clientèle», nous explique Christel Saba, la propriétaire des lieux.

Avec ce déménagement, ce sont les produits du terroir qui sont mis à l’honneur. En plus de la quinzaine de couverts disponible dans le fond de la boutique, un patio va être ouvert pour accueillir les amateurs de spécialités françaises. «Nous souhaitons, dans la mesure du possible, faire asseoir les gens afin qu’ils prennent le temps de déguster».

Cependant, il a fallu s’adapter aux habitudes de ce nouveau quartier. Par exemple, le flux piétonnier est globalement moins intense sur l’avenue Danforth. En revanche, il s’intensifie à la mi-journée et en soirée.

Quant à la clientèle de Douce France, elle est très cosmopolite et regroupe des clients réguliers originaires de l’Ontario ou même des États-Unis. «Des clients nous suivent, certains viennent faire des provisions, parfois de très loin», nous précise cette Française arrivée à Toronto en 2009.

Produits importés de France

Depuis cinq ans, Douce France propose constamment de nouveaux produits à ses clients. «Tous nos produits sont importés de France, en sec, en frais ou en surgelé. Ils nous sont livrés par bateau en provenance de chaque région de l’Hexagone», poursuit-elle fièrement.

En effet, Douce France est une des seules enseignes de la ville à ne proposer que des produits français importés. Des pâtissiers bretons ou encore basques lui proposent des pâtisseries au beurre, des éclairs, framboisiers ou royal chocolat.

Des spécialités issues de nombreuses régions françaises sont également mises à l’honneur dans la boutique. Le biscuit rose représente la Champagne, le chocolatier Voisin est réputé à Lyon, les calissons d’Aix-en-Provence Léonard Parly sont une référence, le vinaigre de Banyuls, le sel de l’île de Ré, mais aussi le très populaire chocolat chaud Angelina de Paris.

Pour les plus grandes faims, des assiettes régionales sont proposées aux clients. L’occasion pour eux de découvrir des attraits culinaires difficiles à trouver à Toronto. En ces périodes de fêtes, le partenariat conclu par Douce France avec la maison Dubernet pourrait vous permettre de (re)découvrir le foie gras, un des plaisirs gustatifs du Sud-Ouest.

Qualité et prix abordables

Vous l’aurez compris, Douce France est le lieu idéal pour se procurer des spécialités françaises de qualités, mais aussi pour découvrir les terroirs régionaux. BlogTO a d’ailleurs attribué à cette boutique le titre de «lieu représentant la France à Toronto».

De son côté, Yelp a classé la Douce France parmi les 50 meilleurs chocolatiers du Canada. Quant aux prix, ils sont tout à fait abordables pour des produits importés d’une telle qualité.

Savoir-faire et culture française

«Je souhaite avant tout mettre en avant le savoir-faire des fournisseurs, la façon dont travaille notre chocolatier, le fait qu’il n’utilise pas de conservateurs ou d’additifs», explique Christel Saba, qui a connu une carrière de professeur en France. Au-delà des produits vendus, la Douce France souhaite inculquer la culture française par la musique ou encore la promotion des territoires.

«En 2020, j’aimerais organiser un voyage en France pour nos clients sur la trace des artisans fournisseurs de la Douce France», poursuit cette propriétaire férue de culture.

Horaires d’ouverture de la Douce France: tous les jours (sauf lundi) de 8h30 à 18h30. Fermeture à 18h le samedi, et à 16h le dimanche.