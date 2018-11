Le Centre francophone de Toronto et l’Hôpital Montfort d’Ottawa unissent leurs forces

L'Express

28 novembre 2018 à 16h30 28 novembre 2018 à 16h30

L’Hôpital Montfort d’Ottawa pourra bénéficier de l’expertise du Centre francophone de Toronto en matière de multiculturalité et de développement communautaire.

En échange, le CFT aura accès aux ressources et à l’expertise de Montfort en matière d’optimisation des soins de santé primaires et en santé mentale avec l’utilisation des nouvelles technologies.

Les dirigeants de Montfort et du CFT ont signé une entente en ce sens cette semaine à Toronto.

Modèle unique

«La collaboration et la synergie d’institutions géographiquement éloignées, mais proches par la langue et la contribution au bien-être des francophones, est un modèle unique de valorisation de nos expertises mutuelles qui profitera à la communauté franco-ontarienne entière», a déclaré Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du Centre francophone de Toronto.

«Nous sommes très heureux et très fiers d’unir nos forces à celles du Centre francophone de Toronto, et de faire ainsi un pas de plus dans l’accomplissement de notre mandat provincial», a expliqué le Dr Bernard Leduc, président-directeur général de Montfort.

Mandat provincial

En effet, affilié à l’Université d’Ottawa et desservant plus de 1,2 million de personnes dans la région de l’Est ontarien, Montfort s’est vu conféré en 2013 le statut d’«hôpital universitaire francophone de l’Ontario».

Selon ce mandat provincial, Montfort doit, entre autres, participer à la planification et au soutien des services de santé en français dans les communautés partout en Ontario, incluant l’appui clinique aux patients et aux professionnels.

L’hôpital doit également servir de centre de formation en français des professionnels de la santé.

Bientôt à Peel

Le CFT, lui, est un centre multiservices possédant des antennes au centre-ville, à Scarborough, à North York et bientôt à l’aéroport Pearson et dans la région de Peel: aide à la recherche de logement, d’emploi et d’école, aide juridique, petite enfance, etc.

Il opère une clinique médicale à son siège social au 3e étage du 555 Est rue Richmond et offre des soins de santé mentale.