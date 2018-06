Charme industriel entre les briques rouges de la Distillerie

Chloé Berry

22 juin 2018 à 19h00 22 juin 2018 à 19h00

La Distillerie est bien un quartier de Toronto où le paysage industriel rencontre l’art moderne.

Les gens y viennent pour venir se restaurer dans les enseignes alimentaires les plus cotés, pour se refaire une garde-robe branchées ou pour flâner dans l’une des nombreuses galeries d’art.

Au XIXe siècle, on y trouvait la distillerie Gooderham and Worts, la plus importante fabrique de whisky au monde.

L’architecture industrielle a été préservée et fait aujourd’hui l’élégance d’un des quartiers les plus appréciés de Toronto.

Entièrement piétonnier, les briques rouges typiques du vieux Toronto tapissent les murs et donnent au quartier un charme sans pareil.

Pour une nouvelle édition de Visites Express, nous vous emmenons là où les vieilles effluves de whisky vous permettent de prendre le pouls de Toronto.

Au goût du jour

La rénovation et la piétonnisation de la distillerie au début des années 2000 sont un succès incontestable. Les entrepôts du XIXe siècle ont été mis au goût du jour créant un contraste entre l’ancien et l’ultramoderne qui fait le charme de ce coin à l’Est de Toronto.

Les meuneries et laiteries laissent place à des magasins tendances et des galeries d’arts frôlant la suffisance.

Les rues sont pavées et bordées de magasins qui soignent leur présentation. Des vitrines bohèmes aux plus excentriques, il y en a pour tous les goûts.

Les petites boutiques de vêtements qui bordent la place centrale sont des petits créateurs qui vendent des pièces uniques moyennant un certain prix.

À chaque boutique de vêtements sa spécialité. Les plus jeunes accros à la mode ont même une enseigne qui leur est réservée avec Mini Mioche.

Les magasins sont en recherche constante de nouveaux concepts pour séduire leur clientèle la plus avant-gardiste.

Art envahisseur

Que l’art soit derrière les murs ou dans les rues, il est partout. C’est ce qui caractérise le mieux les rues pavées du site. Il est bon de savoir que nos yeux se poseront toujours sur une oeuvre d’art.

Les lettres géantes L-O-V-E est un noeud du quartier. Les touristes attendent patiemment leur tour pour se faire prendre en photo devant les innombrables cadenas qui rappelle le Pont des Arts de Paris.

N’oubliez pas de lever la tête, quelques sculptures impressionnantes frôlent les toits des anciennes usines.

La Distillerie doit remercier ses 22 galeries d’art. Grâce à elles, le quartier tient sa réputation de quartier branché. L’Express vous a notamment fait connaître la Thompson Landry Gallery.

Il faut passer sous les pattes de l’alien pour poursuivre sa route L’art bloque les rues Ce coeur géant marque l’une des entrées du quartier

Condensation alimentaire

Pour se restaurer, ce n’est pas le choix qui manque. Les nombreux restaurants, cafés et bars concentrés dans quelques rues vous feront voyager.

La petite terrasse à l’européenne de Arvo Coffee – que l’on connaît bien – ravira les promeneurs en quête de soleil en cette période estivale.

Plus animé, nous avons un peu plus loin Elcatrin Destileria. Les effluves de tequila et la musique latino vous guideront sur la terrasse colorée de ce restaurant mexicain à la mode.

L’incontournable Mill Street Brew Pub, connu pour avoir brassé la première bière bio en Ontario, est parfait pour une pause alcoolisée. C’est aussi une occasion pour accompagner son verre d’un sandwich au homard.

La distillerie originelle a été modernisée L’Arvo Coffee Une terrasse très animée et à la mode en plein coeur du quartier de la Distillerie

La Distillerie ne dort jamais

Le quartier ne manque pas d’attirer les faveurs d’événements qui rêvent de profiter du cadre manufacturier du quartier. Il y a toujours quelque chose à faire et à voir à la Distillerie. Une fois que les machines sont lancées, personne ne se porte volontaire pour les arrêter.

Marché du Noël, Light Fest ou plus récemment Luminato, des artistes itinérants ou oeuvres d’arts temporaires vagabondent dans les rues de l’ancienne fabrique de whisky toute l’année.

Ce week end, vous pouvez retrouver le festival «Rock the Distillery» le samedi. Le dimanche, une journée de yoga en plein-air pour célébrer le solstice d’été est organisée. Retrouvez ici le calendrier complet pour ne pas manquer un seul temps de fête.

La place centrale Le quartier est une enclave authentique dans une ville où poussent les gratte-ciel La décoration de ce bar reste en accord avec son passé industriel en accrochant des bouteilles au plafond