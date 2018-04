Arvo Coffee, un grain de folie dans votre café

Camille Simonet

Oubliez le Tim Hortons au coin de chez vous et venez plutôt faire un tour du côté de la Distillerie. Les effluves réconfortants d’Arvo Coffee vous attendent, et derrière le comptoir, Justin Carrière, le propriétaire, veille au grain.

Ici, pas de café industriel dont on ne connaît pas l’origine. Justin travaille avec des torréfacteurs en toute transparence et a une histoire à vous conter sur chaque fermier.

«Le café vient parfois d’Éthiopie pour être torréfié en Australie et arriver ensuite chez nous au Canada. C’est important d’accorder du crédit aux producteurs du café et qu’ils soient bien payés. C’est quelque chose d’ancré dans nos valeurs», défend le passionné du breuvage.

L’Australie incontournable

Originaire de Sudbury, Justin a déménagé à Sydney en Australie pour la musique qu’il était venu étudier. Pourtant, très vite, il a été conquis par l’émulation autour du café.

«C’est vraiment là-bas que j’ai découvert la culture de cette boisson. Il y a tellement de producteurs de cafés indépendants en Australie et ils sont très créatifs», admire-t-il.

Le Flat-White, le Long Black… ces types de cafés viennent du pays des kangourous. Cette exaltation autour du grain moulu a poussé l’Ontarien à se lancer. Mais également l’aspect convivial qu’il essaye de transmettre dans ses tasses à Arvo Coffee.

Un café à Toronto

Après ces années passées chez les Aussies, Justin Carrière souhaitait revenir au Canada avec sa femme pour retrouver leur famille et monter son café original au bercail.

Ce n’est pas fort de café de dire que le concept de Justin est bien particulier. Outre les classiques qu’il sert comme l’americano et le latte, il propose un menu saisonnier de spécialités au petit grain de folie.

Ce projet qu’il avait bien moulu dans sa tête semblait être plus adapté à une grande ville comme Toronto, où sa femme avait fait ses études. Il a donc posé ses cafetières au quartier novateur et historique de la Distillerie, après qu’une opportunité se soit présentée.

Une fois les clés en poche, il a fallu à peine cinq semaines de travaux pour tout peaufiner et ouvrir le lieu en 2016. Justin connaissait le milieu et surtout les bons torréfacteurs.

«C’est vraiment quelque chose qui me passionnait, et j’ai trouvé le partenaire idéal, tout s’est fait très rapidement et très intensément», le tout dans une bonne ambiance de travail: «on s’aime et on aime un bon café!»

Notes d’originalité dans la tasse

Le café Arvo se consomme dans un cadre spécial au mélange de textures industrielles. Mais ce n’est pas la décoration qui titille vos papilles, mais bien les breuvages spéciaux du menu saisonnier.

Que cela soit pour passer un rencard sensuel et piquant avec le Hot Date Late, subtil mélange de dattes, cannelle, gingembre et lait moussé ou se réchauffer avec le piquant de la Hot Ginger Lemonade à la cayenne.

Des cafés locaux de Calgary ou du thé chai de Sydney sont à la carte, afin de servir le meilleur café possible, selon les saisons.

«On expérimente et on goûte plein de torréfacteurs différents. Le café est un fruit saisonnier, alors on tourne tout le temps. C’est comme pour le vin, on veut trouver des saveurs qui se démarquent en bouche», explique Justin.

Il est même possible de l’accompagner de pâtisseries comme des croissants ou des toasts proposés par la maison, comme le tendance toast à l’avocat ou le moins traditionnel à la truite.

Peintres du café

Justin accueille des musiciens dans l’enceinte d’Arvo Coffee. Une manière d’allier sa passion pour la musique et pour le partage. D’ailleurs, il organise toutes les deux semaines des dégustations autour du café. La prochaine est le 29 avril.

Six cafés sont proposés à l’aveugle et en toute convivialité pour le prix d’un latte, 5$. Il suffit de réserver sur le site ou par message privé via leur compte Instagram.

«Cela nous donne l’occasion de partager notre passion et de rencontrer plein de nouvelles têtes», se réjouit Justin.

Pour ceux en quête d’une expérience plus technique et en plus petit comité, Arvo Coffee propose des cours de préparation du parfait café filtre, les Brew at home, mais pas que.

Il est possible également de devenir le Picasso du latte avec les cours de Latte art. Apprenez à personnaliser votre latte d’un cœur ou d’autres dessins bien plus complexes. Les tarifs vont de 70$ à 125$ pour ces classes de maître d’une durée de deux heures.

Tant de raisons d’abandonner le Starbucks du quartier!