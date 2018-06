Quelques bonnes adresses pour suivre la Coupe du Monde à Toronto

Clément Crapet

C’est à l’heure canadienne que les fans de la planète football trépignent d’impatience à l’idée du lancement de la 21e édition de la Coupe du Monde de la FIFA, ce jeudi 14 juin à Moscou.

Cet événement sportif, sans doute l’un des plus fédérateurs, permet de rassembler populations et nations le temps d’un mois de compétition, et de porter un message qui va bien au-delà de l’aspect sportif, car il sera également question de paix et de communion.

L’équipe de L’Express vous propose quelques lieux qui vous permettront de suivre la compétition engageant 32 nations qui aspirent toutes à la victoire finale, avec le rêve ultime de soulever le trophée aux ondulations dorées tant convoité.

En raison du décalage horaire avec la Russie, la plupart des matchs sont joués tôt le matin pour les Torontois.

Mister Frenchy

Implanté au 675 rue Danforth depuis août 2017, Mister Frenchy est spécialisé dans le taco lyonnais, un sandwich à base de viandes, sauce, fromage et frites, le tout enrobé d’une galette type tortilla.

Youcef Boudouh, propriétaire des lieux, est arrivé il y a 7 ans à Toronto et vit son «rêve canadien» avec ce bistro.

L’équipe du restaurant, habituée à diffuser les événements sportifs, proposera une retransmission de la Coupe du Monde. Des formules petit-déjeuner seront proposées aux clients lorsque les matchs se dérouleront dans l’avant-midi.

The Football Factory

Les fans de ballon rond pourront se retrouver autour d’un verre pour supporter leur pays le temps d’un match. L’ambiance proposée par The Football Factory est propice aux événements d’envergure mondiale. Comme son nom l’indique, le bar est adepte de ce sport et est ainsi taillé pour l’occasion.

Situé au 164 rue Bathurst, venez vous immerger dans une atmosphère des plus sportives afin de passer un agréable moment.

Queen’s Head Leslieville

Ce petit bar situé sur Queen Street East près de Leslie, aux allures de pub irlandais, diffusera l’ensemble des matchs de la compétition dans une ambiance des plus festives.

Lieux de rendez-vous des supporters des Maple Leafs tout au long de l’année, ce lieu se prête à merveille pour se rassembler autour de matchs d’importance capitale. L’établissement à la gloire de la reine Elizabeth vous proposera diverses boissons désaltérantes indispensables les jours de matchs (à consommer avec modération évidemment…).

Ricarda’s

Ricarda, établissement spécialisé dans la restauration et la boulangerie, aura un partenaire de taille dans l’optique de la diffusion des deux derniers matchs du premier tour de l’Équipe de France de Football.

En effet, c’est avec la Fédération Tricolore de Toronto qu’un espace-bar a été réservé pour l’événement et où a été négocié une offre spéciale sur les pâtisseries/viennoiseries et les boissons pour tous les supporteurs des «Bleus».

Nul besoin de vous faire un dessin pour vous dire que les places seront chères au 134 rue Peter, où le personnel prêt à vous accueillir dans les meilleures conditions aura du pain sur la planche…

The Right Wing Sports Pub

Comme son nom l’indique, il est sans doute fort probable que l’on puisse manger de savoureuses ailes de poulet au Right Wing Sports Pub, tout en profitant des nombreux rafraîchissements que l’enseigne propose.

L’établissement propose une carte propice aux grands événements sportifs. Un endroit idéal pour supporter votre équipe tout en dégustant des nachos ou encore des calamars frits.

Nul doute que l’ambiance sera au beau fixe durant ce mois de compétition qui s’annonce intense au point de vous en donner la chair de poule.

Pour ne pas vous faire plumer, c’est au 2497 Yonge Street qu’il faut vous rendre.

Coq of the Walk

L’absintherie Coq of the Walk, située au 488 rue College, fait ses preuves depuis bientôt deux ans. Spécialisée dans cette boisson alcoolisée à base d’anis, c’est tout ce qui fait le charme et l’authenticité de l’établissement qui se démarque des bars «traditionnels».

Sébastien Daouze, le propriétaire des lieux a décidé à l’occasion de la Coupe du Monde de football de diffuser les matchs de plusieurs nations notamment de la France, la Belgique, la Suisse et l’Allemagne. Ces rencontres seront diffusées à l’exception des matchs avant 11h du matin.

The Ballroom Bowl

Une ambiance chaleureuse et familiale au coeur de Toronto? Un lieu de divertissement pour petits et grands? Une multitude de plats à déguster? Des rafraîchissements à foison? Mélangez tout ceci et vous obtenez The Ballroom Bowl!

Il vous sera possible dès ce jeudi 14 juin 2018 de soutenir votre équipe de coeur au Ballroom Bowl, qui va jusqu’à aménager ses horaires pour satisfaire les plus fervents supporters.

L’équipe du Ballroom Bowl est impatiente à l’idée de vous accueillir durant ce mois de compétition et mettra tout en oeuvre pour vous faire vibrer. Rendez-vous sur les pistes au 145 rue John.