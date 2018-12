Charlie Courrent

Située sur Kingston Road à Scarborough, la boulangerie Cliffside Hearth propose des tourtières de grande qualité pour les fêtes de fin d’année. Voici une mise en bouche.

Plus de 30 ans d’expérience

Alors que nous sommes dans la période la plus importante de l’année pour les boulangers, Cliffside Hearth nous a ouvert ses portes pour nous présenter ses tourtières ainsi que d’autres créations.

Ouverte en 2011, cette boulangerie est tenue par David Aplin – artisan boulanger depuis 30 ans – et sa compagne Camelia Proulx.

«Pendant plusieurs années, nous tenions une boulangerie communautaire chez nous. Mais on a vu l’émergence d’une demande de plus en plus importante, avec des clients qui souhaitent acheter leur pain tous les jours», nous explique David Aplin.

En effet, les clients viennent de toute la ville pour apprécier son pain. «Qu’elle provienne du centre-ville ou même de North York, nous disposons d’une clientèle très large.»

Toutefois, ce boulanger natif de Toronto n’en oublie pas la source principale de son activité: «Une boulangerie est reliée à un quartier, c’est pourquoi il faut tenir compte des demandes et attentes locales.»

Tourtière traditionnelle

Véritable tradition lors du repas de Noël chez les Canadiens-Français, la tourtière est devenue une des spécialités de Cliffside Hearth.

Et ce depuis 2013. «Cette année-là, beaucoup de clients ont passé des fêtes compliquées avec la tempête de verglas. Ils revenaient nous voir au mois de janvier en réclamant des tourtières pour leurs célébrations annuelles retardées par la météo», nous raconte Camelia Proulx.

C’est pourquoi Cliffside Hearth propose désormais des tourtières à ses clients toute l’année.

Quant à la recette utilisée, elle une adaptation de celle trouvée dans un vieux livre acheté par David Aplin il y a plusieurs années. «Par hasard, j’ai retrouvé ce livre en 2013 et la recette qu’il propose pour les tourtières. Dès lors, je me suis dit qu’il pourrait être intéressant de revisiter cette recette traditionnelle pour les fêtes de Noël», nous explique-t-il avec le sourire.

Produits locaux

Cliffside Heart n’est pas la seule boulangerie à proposer des tourtières. Quelle est donc sa particularité? «Elle est plus grande que la moyenne, très bien garnie, très copieuse et préparée avec des produits locaux. Notre recette fait ressortir les saveurs de la viande, des oignons ainsi que de nombreuses épices, dont certaines sont caractéristiques des fêtes de Noël», nous détaille Camelia Proulx.

En revanche, il n’y a pas de pommes de terre et de légumes dans leurs tourtières, une manière de préserver le goût de la viande de porc, issue d’un producteur local. De plus, le mélange entre celle-ci et le reste des ingrédients est très harmonieux.

À noter que les clients peuvent à la fois les acheter toutes prêtes ou congelées.

Des voyages en France pour s’inspirer

En 2012, les deux propriétaires de Cliffside Hearth se sont rendus en France, «pour visiter, mais aussi pour le travail», assurent-ils. Que ce soit à Paris, Avignon, Aix-en-Provence ou encore Cassis, ils ont constaté à quel point les boulangeries sont présentes à chaque coin de rue.

«Nous sommes très inspirés par les recettes françaises, évidemment. Mais la baguette est le pain national français, le seul au monde à avoir cette forme. D’ailleurs, il est difficile de faire une baguette, cela requiert un savoir-faire important», reconnaissent-ils.

Toutefois, quelle que soit la qualité de la boulangerie, les gens en France continueront toujours à acheter leur baguette. Une certitude qui n’existe pas au Canada, même si de nombreux francophones viennent se servir chez Cliffside Hearth.

D’autres mets de qualité pour les fêtes

Outre les tourtières, de nombreuses autres préparations sont à découvrir dans cette boulangerie: pains de toute sorte, viennoiseries, brioches, quiches ou encore une excellente tarte au bœuf bourguignon. Lors des périodes de fêtes, des créations traditionnelles sont également mises en avant.

Heures d’ouverture: du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 16h. Fermé le dimanche et le lundi.