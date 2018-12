Un plaisir visuel et gustatif au sommet de la Tour CN

Charlie Courrent

14 décembre 2018

Située à 351 mètres d’altitude en haut de la Tour CN, le Restaurant 360 est sans doute l’un des meilleurs restaurants de Toronto. Le panorama unique qu’il offre sur la ville en fait même l’un des plus prestigieux au monde.

Depuis 1976 et la mise sur pied de la Tour CN, il existe un restaurant à son sommet. Sous sa forme actuelle, le Restaurant 360 a ouvert en 1995. En effet, mis à part quelques extensions des cuisines, le fonctionnement du restaurant est le même depuis le début.

À noter que l’ascenseur jusqu’au Restaurant 360, puis l’accès au Belvédère et au Plancher de verre de la Tour CN, après le repas, sont gratuits à l’achat du menu prix fixe pour chaque visiteur.

Cuisine à induction

Contrairement à ce que de nombreux observateurs affirment, toutes les préparations et tous les plats sont cuisinés directement en haut de la Tour dans les cuisines du Restaurant 360.

«Nous montons seulement les matières premières», affirme le directeur général du restaurant Cameron Dryburgh.

Autre particularité, tout est cuisiné sur des plaques à induction pour des raisons de sécurité. En effet, en cas d’incendie, aucune issue de secours rapide ne serait accessible de si haut.

Jusqu’à 2 000 couverts par jour

Le Restaurant 360 dispose de 400 places assises, plus que nécessaires pour recevoir l’attrait de clients quotidiens. Lors des périodes estivales, les plus chargées en termes de visiteurs, les quelque 200 personnes qui travaillent au restaurant accueillent près de 2 000 personnes par jour.

Et, lorsque l’affluence est moins importante durant les saisons automnales ou hivernales, la fréquentation reste tout de même impressionnante à hauteur de 400 couverts quotidiens. «Même quand c’est calme, c’est un calme que beaucoup de restaurants dans le monde aimeraient connaître», nous révèle Cameron Dryburgh.

En général, les visiteurs ne s’attardent pas trop à table. Toutefois, ils restent au moins 72 minutes, le temps qu’il faut à la salle du restaurant pour faire un tour complet de la Tour.

Le plus haut cellier au monde

Le Restaurant 360 revêt également un caractère exceptionnel de par le prestige et la qualité de sa carte des vins. Situé à une altitude de 351 mètres, le cellier de la Tour CN est le plus haut du monde selon les records du monde Guinness.

Mais ce n’est pas tout: la collection qui y est entreposée est une des plus importantes de la région avec plus de 500 vins du monde entier, dont les noms les plus prestigieux.

«Nous sommes centrés sur le Canada, mais nous étendons notre carte à des grands noms du monde entier, à l’image des Bordeaux dont nous disposons», affirme Cameron Dryburgh.

Pour preuve, la revue Wine Spectator a récompensé la carte des vins du Restaurant 360 du lauréat prix d’excellence.

Plus encore, l’établissement est lauréat du prix DiRoNA (Distinguished Restaurants of North America), récompensant les enseignes qui atteignent un niveau d’excellence en matière de cuisine, de boissons, de décor et d’ambiance.

Des mets délicieux

Le chef exécutif du Restaurant 360, John Morris, est un Écossais arrivé au Canada dès son plus jeune âge. Malgré l’absence de français dans les membres de la cuisine, l’influence de la cuisine française reste toujours présente.

«Chaque chef est nécessairement inspiré par la cuisine française. On cuisine du foie gras confit, du homard», ajoute-t-il. D’ailleurs, son plat préféré du moment n’est autre que le Proscuitto de canard King Cole et Torchon de foie gras, servi avec un Pinot noir 2016.

Toutefois, la primeur est réservée aux produits canadiens issus des terroirs régionaux. Cela dans une volonté de mettre en avant le savoir-faire canadien. Pour leur part, les fruits de mer sont sélectionnés avec beaucoup d’attention, que ce soit en provenance du Pacifique ou de la côte Est.

Heures d’ouverture: Le restaurant 360 est ouvert tous les jours à partir de 11h (sauf le jour de Noël et le 26 décembre) et jusqu’aux dernières réservations à 22h30.