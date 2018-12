Découverte de la Tour CN, l’une des merveilles du monde moderne

Charlie Courrent

Du haut de ses 533.33 mètres, la Tour CN a été jusqu’en 2009 le plus grand édifice au monde. Offrant une vue unique sur la ville de Toronto, elle en est l’emblème principal. Suivez-nous pour la visite!

34 ans de suprématie mondiale

Érigée en 1976, la Tour CN a été construite par le Canadien National (CN), d’où le nom de la tour. À l’époque, l’entreprise de transport ferroviaire de marchandises souhaitait mettre en avant l’industrie canadienne.

En 1995, la Société immobilière du Canada a acheté la tour, la renommant «tour nationale du Canada». Selon l’American Society of Civil Engineers, elle fait partie des sept merveilles du monde moderne.*

De 1976 à 2009, la Tour CN était la tour la plus haute au monde, avant que la Burk Khalifa de Dubaï (828 mètres) ne remette en cause sa suprématie.

La suite du classement regroupe respectivement le Tokyo Skytree (634 mètres), l’Abraj Al Bait Towers à la Mecque en Arabie saoudite (601 mètres) puis la Tour de télévision et de tourisme de Canton (600 mètres).

Aujourd’hui, même si elle figure à la cinquième place mondiale, la Tour CN est la plus imposante dans le monde occidental.

Une antenne de diffusion

Avec l’émergence de nombreux gratte-ciel à Toronto dans les années 1960 et 1970, la propagation des ondes radio a été rendue plus délicate. C’est pourquoi l’implantation d’une antenne de diffusion à plus de 300 mètres a été jugée nécessaire.

Désormais, la Tour CN est une attraction touristique phare de la ville qui offre le plus beau panorama du pays.

Les visiteurs accèdent à cette tour par un ascenseur qui monte à 342 mètres en 58 secondes, à une vitesse de 22km/h lorsque la météo est clémente.

Jusqu’en 2011 et l’apparition du Tokyo Skytree, «la CN» était la plus importante tour de télécommunication au monde.

Plusieurs attractions

Différents niveaux sont accessibles aux visiteurs. La première plate-forme, située à 342 m d’altitude, présente aux touristes un plancher de verre où ils peuvent apprécier la hauteur sous leurs pieds, pour les plus courageux en tout cas…

Il y a également l’opportunité d’accéder à un observatoire extérieur. Quelques mètres plus haut, ils accèdent à l’étage principal pour observer la vue à 360° sur toute l’agglomération torontoise.

Le restaurant 360 offre enfin aux visiteurs la chance de déguster des mets de qualité tout en profitant du panorama grâce à la légère rotation de la salle du restaurant.

Pour vivre une aventure encore plus extrême, «l’Edgewalk» permet de marcher sur une plate-forme de seulement 1.5 m à 356 mètres de haut. Cette promenade hors du commun, harnachée, vous donne l’opportunité de pencher votre corps dans le vide.

Sur place, vous aurez l’occasion de télécharger la nouvelle application mobile CN Tower Experience afin d’en savoir plus sur le panorama observé avec des commentaires qui facilitent la visite.

* Les sept merveilles modernes sont: le tunnel sous la Manche (1993), la Tour CN (1976), l’Empire State Building (1931), le Pont du Golden Gate (1937), le barrage d’Itaipu entre le Brésil et le Paraguay (1984), le plan Delta au Pays-Bas (1997), le canal de Panama (1914).