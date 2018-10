Peu de francophones de Toronto se disent franco-ontariens

François Bergeron

Parmi la cinquantaine de participants au débat du MOFIF sur l’identité franco-ontarienne, le 24 septembre dernier au siège social de TFO à Toronto, à peine une dizaine ont levé la main quand l’animateur Étienne Fortin-Gauthier a demandé qui se considérait «franco-ontarien».

Les autres se sentent davantage «franco-canadiens», «québécois», «français», «algériens», «rwandais», etc.

Souvent parce qu’ils n’ont pas vécu en Ontario aussi longtemps que dans leur pays natal (normal).

Parfois parce qu’ils estiment avoir subi ou subir encore de la discrimination de la part des Canadiens-Français «de souche» (bien vu).

Mais aussi par inconfort ou honte d’être associés à une francophonie ontarienne qu’ils perçoivent comme inculte ou peu dynamique (moins drôle).

Personne n’a dit ça ouvertement, mais c’est bien ce qu’on télégraphiait en affirmant qu’on refusait d’être «assimilé» aux Franco-Ontariens ou qu’on souhaitait conserver sa culture et son accent, merci, comme le garantirait l’idéal du multiculturalisme canadien.

Qu’est-ce qu’un Franco-Ontarien?

Il est vrai que cette salle était plus représentatrice de la francophonie torontoise que de celle d’Ottawa ou de Sudbury, c’est-à-dire établie en Ontario depuis moins longtemps, venant moins du Nord ou de l’Est de la province que du Québec, de l’Europe ou de l’Afrique. On y trouvait même des gens à l’anglais encore rudimentaire: exceptionnel en Ontario français.

La même diversité de races et d’opinions caractérisait le panel de quatre personnalités invitées par le MOFIF (Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones) de Fayza Abdallaoui, dont le président de l’AFO (Assemblée de la francophonie de l’Ontario) Carol Jolin.

Selon lui, «un Franco-Ontarien, c’est toute personne qui parle français en Ontario», la définition officielle la plus inclusive… qui en a fait sourire ou soupirer plusieurs.

Recul et incompréhension

Arielle Kayabaga, diplômée en science-politiques, première femme noire candidate dans un quartier de London aux élections du 22 octobre, est une ancienne militante du RÉFO (Rassemblement des étudiants franco-ontariens).

Mais elle affirme aujourd’hui avoir pris du «recul» par rapport au mouvement associatif franco-ontarien, qu’elle «ne comprend plus».

Elle cherche désormais à empêcher que son jeune fils ne «s’assimile» à la francophonie qui chante Notre Place, afin de préserver la culture ancestrale (Burundi et Rwanda).

Respect et intégration

Fété Ngira-Batware Kimpiobi exhorte au contraire les immigrants à s’allier et s’intégrer aux Franco-Ontariens, en reconnaissant qu’«on arrive sur un territoire où il y a déjà un peuple: les Franco-Ontariens sont un peuple, avec leurs langue, accent, culture, us et coutumes, qu’il faut respecter».

Cette Congolaise de Niagara, qui a surtout vécu en France, avertit aussi les immigrants que les Canadiens n’ont jamais vraiment été consultés sur l’immigration. «Ça prend du temps avant de pouvoir dire qu’on chez nous en Ontario au même titre que les Franco-Ontariens: on est dans leur maison, ils ont des droits.»

Si un Canadien-Français blanc avait tenu un tel discours, on aurait crié au racisme. Heureusement, Fété Ngira-Batware Kimpiobi a des références impeccables: directrice générale de SOFIFRAN (Solidarité des femmes et familles immigrantes francophones du Niagara) et membre du conseil de gouvernance de l’Université de l’Ontario français.

Fête et partage

Au milieu de ces tirs croisés, la chanteuse torontoise Nathalie Nadon (Les Chiclettes), originaire d’Ottawa, était celle qui voyait les identités multiples de la francophonie ontarienne comme des «opportunités de rayonnement».

Pour elle, toutes les occasions de fêter sont bonnes. Justement, le débat du MOFIF se tenait la veille du Jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, marqué par des levers de drapeaux, des rassemblements et des concerts un peu partout en province.

«Les Franco-Ontariens veulent partager leur patrimoine», a lancé Carol Jolin. Mais, apparemment, tous ne sont pas preneurs. Du moins pas avant que les immigrants soient mieux accueillis, que leurs diplômes soient reconnus, qu’ils trouvent un logement ou un emploi aussi facilement que les gens nés ici.

Attentes irréalistes

Par ailleurs, certains ont paru blâmer les Franco-Ontariens pour l’absence, à Toronto, de services publics en français ou d’institutions comparables à celles de la majorité anglophone.

On s’est plaint aussi que le marché local, pour leurs produits, services ou talents francophones, soient beaucoup plus petit que pour les anglophones.

Enfin, même si l’assemblée a paru apprécier qu’on ait pu ventiler des sentiments souvent réprimés, plusieurs observateurs ont admis rester dubitatifs face à ce genre de questionnement identitaire.

