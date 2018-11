Une première bande-annonce pour la première création des Indisciplinés

Le chaos primordial les 4, 5, 7 et 8 décembre à 19h30 au théâtre Palmerston

L'Express

27 novembre 2018 à 9h00 27 novembre 2018 à 9h00

La troupe de théâtre communautaire Les Indisciplinés de Toronto présente la semaine prochaine son 20e spectacle: Le chaos primordial, qui est sa première création. Pour l’occasion, la troupe a aussi conçu sa première bande-annonce.

Cette pièce originale, écrite et mise en scène par Pierre Gregory, sera jouée les mardi 4, mercredi 5, vendredi 7 et samedi 8 décembre à 19h30 au théâtre Palmerston (au 560 Palmerston, non loin de la station de métro Bathurst).

Elle sera précédée de La Radio brisée, petit sketch également écrit par Pierre Gregory où les quiproquos s’enchaînent.

Une création

Si les Indisciplinés ont toujours travaillé sur du théâtre de répertoire, la troupe a décidé exceptionnellement cette année de permettre à une pièce de création d’être montée.

À la fois auteur, metteur en scène et distributeur, Pierre Gregory a expliqué à L’Express que l’idée principale de sa pièce a été de s’interroger sur le libre-arbitre.

Ce dernier a déjà à son actif plusieurs pièces de théâtre et mises en scène, dont la très originale version de Rhinocéros, présentée par Les Indisciplinés il y a trois ans.

L’intrigue est la suivante: un dramaturge est sollicité pour écrire une pièce de théâtre du jour pour le lendemain. Il se retrouve donc coincé entre la pièce qu’il doit écrire en urgence et la pièce qu’il aimerait écrire. Il se jure alors d’inventer la pire histoire possible.

À travers différents niveaux de réalités, les personnages passent d’une pièce à l’autre.

Un théâtre de 100 places

Le chaos primordial a été joué fin septembre à Ottawa par une troupe d’acteurs professionnels. Cela a permis à Pierre Gregory d’ajuster quelques détails pour être fin près lorsque ses comédiens amateurs monteront sur scène en décembre.

Le petit théâtre de 100 places, dont les spectateurs en hauteur surplombent la scène, permet une certaine intimité qui lui plaît.

Le Baron de Münchhausen, un personnage loufoque

10e anniversaire oblige, la compagnie a également décidé de choisir sa pièce du printemps 2019 en avance.

Sollicité par le conseil d’administration, l’acteur du Chaos primordial, Jean-Nicolas Masson, devient ici le metteur en scène de la pièce du Québécois Hugo Bélanger, Münchhausen, les machineries de l’imaginaire.

La pièce se focalise sur le Baron de Münchhausen, un officier de l’armée allemande du 18e siècle. Héros populaire de la littérature allemande, il est connu pour sa tendance à tout exagérer.

En effet, il avait l’habitude de raconter ses aventures qui étaient toutes plus loufoques les unes que les autres.

«Le théâtre dans le théâtre»

Les metteurs en scène, respectivement Pierre Gregory et Jean-Nicolas Masson, ont tous deux choisi de travailler sur des pièces qui utilisent «le théâtre dans le théâtre».

Si vous souhaitez acheter vos billets, consultez le site des Indisciplinés.