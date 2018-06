L’Express, Journal de l’année !

Et prix d’excellence pour sa présence numérique

18 juin 2018 à 11h11 18 juin 2018 à 11h11

Le journal L’Express est le Journal de l’année de l’Association de la presse francophone.

L’hebdo de Toronto, avec son site l-express.ca et ses médias sociaux actualisés quotidiennement, a aussi remporté le Prix d’excellence pour la meilleure présence numérique, lors d’un «anti-gala» annuel sous le thème Lâchez pas la patate, samedi soir à Sudbury.

L’Express était également en nomination pour la qualité de son français, de sa rédaction journalistique et de son graphisme. «Grâce à tous nos lecteurs, partenaires et artisans à Toronto depuis 42 ans», ont commenté les éditeurs François Bergeron et Éric Mazaré qui représentaient le journal au congrès de l’APF.

C’est le journal Le Franco, de l’Alberta, qui a reçu le prix de l’éditorial de l’année pour un texte intitulé Le Franco, un journal, pas un outil de communication, évoquant la nouvelle «Charte de la presse écrite de langue française en situation minoritaire au Canada», adoptée l’an dernier par les 18 journaux membres de l’APF.

Entre autres, la Charte veut aider des journaux de l’Ouest, du Grand Nord et de Terre-Neuve à préserver leur indépendance vis-à-vis des organismes communautaires provinciaux à qui ils appartiennent.

Les deux quotidiens de l’Association, Le Droit d’Ottawa-Gatineau et Acadie Nouvelle du Nouveau-Brunswick, sont repartis avec leur lot de récompenses. C’est le cas aussi de plus petites publications comme L’Aurore boréale, du Yukon, à qui le jury de 22 experts des médias et des communications a décerné trois prix: photographie de l’année, meilleur article en arts et culture, qualité du français.

Le Voyageur

On en a profité pour fêter le 50e anniversaire du journal Le Voyageur, de Sudbury, notamment en honorant deux de ses pionniers: l’éditorialiste et ancien propriétaire du journal Réjean Grenier, et le «président à perpétuité» Émile Guy, qui a fondé le journal en 1968 avant de le confier au jésuite Hector Bertrand.

Le journal appartient aujourd’hui à l’avocat Paul Lefebvre, qui, depuis 2015, est aussi le député libéral fédéral de Sudbury. Il est toutefois géré au jour le jour par Julien Cayouette.

Vendredi soir, Le Voyageur invitait ses amis et les délégués de l’APF au bar Little Montreal à un concert de Dayv Poulin, qui s’était entouré d’artistes de la région comme Édouard Landry et Stef Paquette.

Quelques heures auparavant, on avait souligné le 40e anniversaire de la station de radio régionale CBON, de Radio-Canada. #ONfr, l’émission d’affaires publiques de TFO qui vient d’être amputée de trois de ses six journalistes, a également couvert les activités du congrès de l’APF.

Plusieurs fronts

Selon Francis Sonier, le président de l’APF et éditeur d’Acadie Nouvelle, «au même titre que l’éducation, la culture ou la justice, les médias écrits communautaires francophones demeurent des piliers incontournables de la société canadienne».

Avec sa directrice générale Linda Lauzon, l’APF travaille, de concert avec les radios communautaires francophones du pays et la presse régionale anglophone du Québec, à sensibiliser les gouvernements (fédéral surtout) à la situation des médias communautaires de langues officielles en milieu minoritaire.

L’APF opère l’agence Francopresse, qui produit des reportages de ses propres journalistes et qui partage des articles de ses journaux membres. Lors du congrès de la fin de semaine, on a beaucoup discuté de transition numérique et d’une éventuelle transformation de Francopresse en portail des journaux de la francophonie canadienne.

Les Lauréats

Journal de l’année : L’Express (Toronto)

Prix d’Excellence générale « Antidote » pour la qualité du français : L’Aurore boréale (Yukon)

Prix d’Excellence générale pour la qualité graphique du journal : Le Franco (Alberta)

Prix d’Excellence générale pour la rédaction journalistique : Le Droit (Ottawa-Gatineau et Est ontarien)

Prix d’Excellence pour l’article d’actualité de l’année : L’Aquilon (Territoires du Nord-Ouest) et Le Voyageur (Sudbury) ex aequo

Prix d’Excellence pour l’article « Arts et culture » de l’année : L’Aurore boréale (Yukon)

Prix d’Excellence pour l’article communautaire de l’année : Agricom (Ontario)

Prix d’Excellence pour l’éditorial de l’année : Le Franco (Alberta)

Prix d’Excellence pour la « Une » de l’année : La Liberté (Manitoba)

Prix d’Excellence pour la photographie de l’année : L’Aurore boréale (Yukon)

Prix d’Excellence pour l’annonce fabriquée « maison » de l’année : Acadie Nouvelle (Nouveau-Brunswick)

Prix d’Excellence pour le cahier spécial de l’année : La Voix acadienne (Île-du-Prince-Édouard)

Prix d’Excellence pour le projet spécial de l’année : La Voix acadienne (Île-du-Prince-Édouard)

Prix d’Excellence pour la meilleure présence numérique : L’Express (Toronto)