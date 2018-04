Telus «perd la tête» avec LGS

François Bergeron

Depuis cette semaine, le duo franco-ontarien LGS (Le Groupe Swing pour les vieux) se branche avec Telus pour la nouvelle campagne publicitaire du téléphone Samsung S9.

On pourra entendre le dernier extrait du groupe On perd la tête (avec la participation de Jacobus) dans la publicité télévisée de Telus diffusée au Québec et dans certaines régions francophones du Canada pour les 13 prochaines semaines.

La campagne sera également disponible sur le web pendant un an. Réalisée et co-écrite par John Nathaniel et masterisée par lʼéquipe de LeLab à Montréal, On perd la tête est une chanson dynamique «qui fait du bien», selon la promotion.

45 tours vinyle

On perd la tête fait partie de la première sortie de la série «45 tours» de LGS, qui lancera deux nouvelles chansons tous les six mois pour les deux prochaines années, explique à L’Express Michel Bénac, la moitié de LGS avec Jean-Philippe Goulet. «Éventuellement, ça fera un album ou une compilation», confirme Bénac.

Les deux chansons du 45 tours Vol. 1 sorti le mois dernier, soit On perd la tête et La neige est fondue, sont disponibles en version numérique depuis le 16 mars.

Le Jacobus en question n’est nul autre que Jacques-Alphonse Doucet, du duo de rappeurs acadiens Radio Radio, qui va inclure sa propre version de La neige a fondu dans son prochain album. Mais ce n’est pas la seule connexion acadienne ici: le 45 tours est imprimé chez Kaneshii Vinyl Press: des francophones de l’Île du Prince Édouard.

La précommande du vinyle «7 pouces» est disponible dans la boutique numérique de LGS. La version physique sera uniquement disponible en vinyle, vendue surtout après les spectacles.

«On s’entend que c’est un fantasme de ma part plus qu’un modèle économique», raconte Bénac. «Il n’y a pas si longtemps, j’ai eu le bonheur de retrouver trois boîtes de mes vieux 45 tours, qui m’ont donné l’idée de tenter de remettre au goût du jour cette façon merveilleuse d’écouter de la musique.»

Néo-Trad

«Arnaqueurs de la musique traditionnelle», LGS est un groupe unique qui transforme la chanson folklorique canadienne-française en y ajoutant des saveurs américaines de pop-rock.

En près de 20 ans de carrière, Swing a notamment été nommé au gala de l’ADISQ dans la catégorie «Album traditionnel de l’année» en 2004 et aux JUNO Awards pour «Album francophone de l’année» en 2009. Le duo a remporté 12 prix Trille Or de la musique franco-ontarienne, acadienne et francophone de l’Ouest.

Michel Bénac et Jean-Philippe Goulet reviennent d’une participation fructueuse à la vitrine culturelle Pacific Contact à Vancouver, «où absolument personne ne nous connaissait», s’amuse Bénac.

Il y a deux ans, ils ont lancé en France un album conçu spécialement pour ce marché, encore très difficile à percer selon Bénac. «Partout où nous sommes passés, le public a adoré. Mais l’industrie, elle, ne sait pas quoi faire avec nous, comme si nous étions inclassables. Nous devrons y retourner souvent pour arriver à être connus là-bas…»

Récemment, le duo hyperactif a lancé sa chaîne YouTube. On sait aussi que Michel Bénac est le gérant de l’artiste montante Gabrielle Goulet… aucun lien de parenté avec Jean-Philippe Goulet.

LGS est en tournée en mai et juin en Ontario (pas à Toronto), avec une virée en Saskatchewan… et devra bien retourner en studio un peu plus tard pour enregistrer un 45 tours Vol. 2.

