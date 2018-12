Melinda Chartrand réélue à la présidence de MonAvenir

L'Express

7 décembre 2018

Melinda Chartrand, réélue par acclamation dans la région de Niagara aux élections du 22 octobre dernier, et Geneviève Grenier, réélue dans Peel, ont été reportées à la présidence et la vice-présidence du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Les 12 conseillers scolaires ont inauguré leur nouveau mandat de quatre ans, ce mercredi 6 décembre, par une cérémonie d’assermentation et la réunion d’organisation annuelle.

Active dans sa communauté comme en éducation, Mme Chartrand est présidente depuis 2014 et siège au CSDCCS, rebaptisé MonAvenir, depuis plus de quinze ans.

Droits constitutionnels

«Je vais continuer de travailler ardemment pour faire valoir les droits des familles francophones catholiques à une éducation de qualité dans la langue de leur choix et cela, au sein d’installations comparables à celles de la majorité», a-t-elle indiqué.

Mme Grenier est à la table du Conseil depuis quatre ans et vice-présidente depuis trois ans. Elle s’est impliquée pendant plusieurs années sur le Conseil d’école de ses enfants.

«Les défis sont nombreux», a-t-elle commenté, «et une bonne gouvernance nous permettra de faire avancer nos dossiers majeurs comme les projets de construction des nouvelles écoles secondaires de Hamilton et de Vaughan, la rétention des élèves et le recrutement du personnel enseignant.»

Soirée conviviale

Plusieurs membres de la communauté étaient présents pour assister à cette rencontre inaugurale. Des élèves de l’AESD (l’Association des élèves du secondaire du district), sont venus rencontrer les conseillers scolaires, notamment lors d’un souper qui fut servi par des élèves.

Les musiciens multi-instrumentistes de l’orchestre de l’école secondaire catholique Sainte-Famille, à Mississauga, sous la direction de Jocelyne Bissonnette, ont agrémenté cette soirée avec des pièces de musique francophone.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année plus de 17 000 élèves au sein de 59 écoles: 46 élémentaires, 11 secondaires et 2 élémentaires-secondaires, établies sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et du lac Ontario (Toronto) à la baie Georgienne.