MonAvenir et Viamonde adoptent des budgets reflétant la croissance des effectifs

278 et 222 millions $

L'Express

28 juin 2018 à 12h37 28 juin 2018 à 12h37

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui accueille 17 000 élèves à Toronto et dans le Sud de la province jusqu’à Niagara, a adopté récemment un budget de 278 millions $ pour l’année scolaire 2018-19. De son côté, le Conseil scolaire Viamonde, laïc et couvrant un territoire encore plus vaste avec 12 000 élèves, compte dépenser 222 millions $ pendant la même année financière.

La loi provinciale exige que les budgets des conseils scolaires soient équilibrés.

Le budget de MonAvenir «reflète la croissance des effectifs au sein du Conseil, comme de plus en plus de familles décident offrir une éducation catholique de langue française à leurs enfants», indique la présidente Melinda Chartrand.

Pour 2018-19, il est prévu que les effectifs au palier élémentaire augmenteront de 1,3% et ceux au palier secondaire de 4,6% (une croissance moyenne de 1,9%).

Efficaces, fiers et engagés

André Blais, le directeur de l’éducation, souligne que «de nombreux investissements ont été faits, entre autres, au niveau des services aux élèves afin de s’assurer que tous les élèves deviennent des communicateurs efficaces, fiers et engagés évoluant dans des destinations de choix qui favorisent l’apprentissage à l’ère numérique».

Le budget prévoit aussi une augmentation des enveloppes pour respecter les exigences de taille de classe du ministère et respecter les ententes collectives avec le personnel. On veut aussi améliorer l’offre de programmes et de services, notamment en embauchant de nouveaux orienteurs.

De nouvelles subventions du ministère permettent également de développer l’éducation autochtone, l’éducation en plein air, la participation des parents et l’éducation en milieu rural.

Axé sur les élèves

Chez Viamonde, le nouveau budget représente une hausse de 4,9% par rapport à l’exercice financier en cours. La croissance projetée des effectifs est de 2,4%.

«Une fois de plus, le budget du Conseil est résolument axé sur les élèves et prévoit des investissements qui auront un impact en salle de classe», de dire le directeur de l’éducation Martin Bertrand.

Des postes d’enseignement, de direction d’école, de personnel d’aide à l’enseignement, de personnel de secrétariat, de personnel d’entretien et de nouvelles ressources dans les secteurs et services sont ajoutés.

On financera aussi «les programmes d’excellence des écoles secondaires, des projets systémiques de leadership et d’engagement des élèves, l’amélioration du parc informatique du Conseil».

Francophonie

Ces investissements «permettront de continuer à offrir une éducation de qualité à notre population d’élèves de plus en plus grandissante», a commenté le président de Viamonde, Jean-François L’Heureux. «Nous améliorons l’expérience des utilisateurs du système et nous contribuons au renforcement de la communauté francophone de l’Ontario.»

Viamonde ouvrira ses 52e et 53e écoles en septembre 2019, MonAvenir sa 60e.