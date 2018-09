Un trésor à découvrir au Musée des beaux-arts de Montréal

Gabriel Racle

23 septembre 2018 à 11h00 23 septembre 2018 à 11h00

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) offre en effet une exposition comme on a rarement la possibilité d’en voir une au Canada, intitulée «Resplendissantes enluminures».

L’explication suivante en indique le sujet: «Livres d’Heures du XIIIe au XVIe siècle dans les collections du Québec». L’exposition est en cours jusqu’au 6 janvier 2019.

Si les lecteurs de L’Express ont eu la possibilité de se familiariser avec l’enluminure, grâce à l’article «Splendeur de l’enluminure», il est peut-être nécessaire de préciser ce qu’est un livre d’heures, puisqu’il n’en existe plus de nos jours.

Horaire des dévotions

Les livres d’heures du Moyen Âge sont des livres religieux, des manuels de prière en quelque sorte, destinés aux laïcs fidèles de la religion chrétienne, pour les aider à exprimer leur dévotion à différents moments de la journée, les heures.

Ils se composent donc de textes qui peuvent se lire silencieusement ou à haute voix, en solitaire ou en groupe, pour honorer le Dieu de leurs croyances ou solliciter son aide.

Mais les personnalités que leur rang et leur fortune placent en haut de la société civile s’offrent des livres d’heures très ornementés.

Dans l’article cité sur les enluminures, à l’occasion d’une exposition organisée dans la ville française d’Angers pour marquer le 600e anniversaire de naissance du roi René, roi de Sicile, de Jérusalem et d’Aragon et duc d’Anjou (1409-1480), nous avons présenté le Livre d’heures de ce souverain.

Ce roi avait fait appel à des artistes de son époque et l’un d’eux était le célèbre Barthélémy d’Eyck, auteur d’une Vierge au voile bleu (vers 1460), sans doute apparenté à Jan van Eyck, auteur de l’Homme au turban bleu (vers 1430).

Originalité du Moyen Âge

On peut voir et admirer des enluminures de ce genre à l’exposition organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal, qui font des Livres d’heures ainsi illustrés des œuvres d’art.

Les enluminures saisissent le lecteur de ces livres et le visiteur de cette exposition par leur qualité et leur éclat, mais aussi par le reflet qu’elles traduisent de l’image que nous nous faisons du Moyen Âge et l’originalité de l’iconographie de certains livres en renouvelle notre vision.

Grâce à cette exposition et, disons le de suite, son catalogue, il est possible d’examiner de près et longuement ces enluminures, variées et originales.

Les visiteurs de l’exposition seront certainement nombreux à en découvrir ses richesses culturelles, puisqu’il s’agit d’une occasion unique qui se présente de découvrir des trésors artistiques dont nous ignorons presque tous l’existence au Canada.

Écriture gothique, lettrines, encadrements

Pourquoi de riches personnalités ont-elles voulu de «Resplendissantes enluminures» pour leur Livre d’heures? Enluminure, faut-il le rappeler, vient du mot latin illuminare qui signifie rendre lumineux, éclairer.

La toute première exposition du MBAM consacrée aux livres d’heures de l’époque médiévale et de la Renaissance ne donne pas de réponse à cette question.

Ces personnages voulaient-ils distinguer ainsi ces ouvrages religieux des ouvrages ordinaires?

Les textes sont rédigés en écriture gothique. Les majuscules qui ouvrent un texte sont des lettrines, de grandes lettres, ornées, simplement décoratives, ou historiées, elles contiennent alors une histoire. On en voit de splendides.

Il y a encore des bas de page et des encadrements fleuris, souvent rehaussés d’or ou d’argent, d’influence byzantine, parsemés d’entrelacs, ces motifs décoratifs aux lignes entrecroisées.

Miniatures

Les Livres d’heures comportent de nombreuses miniatures, dont le nom vient du latin miniare, dessinées avec du minium, cet oxyde de plomb orange.

Le mot miniature désigne des illustrations différentes qui peuvent s’insérer dans le corps du texte, occuper toute une page ou même des pleines double-pages, foisonnantes de détails et de couleurs, religieuses ou profanes.

Ont-elles pour but de stimuler la ferveur du lecteur par les scènes qu’elles représentent? Ou, avec les textes et les lettrines servent-elles à glorifier le possesseur de ces livres?

Incontestablement, ces ouvrages manuscrits étaient pour la plupart personnalises et enlumines de peintures miniatures – les enluminures – illustrant la vie du Christ, des saints ou de la Vierge.

Ils se composaient d’un calendrier suivant les fêtes saintes et religieuses, d’extraits d’évangiles et de prières. Fruit de recherches approfondies, cette exposition réunit prés de 50 artefacts (feuillets, manuscrits complets, imprimes) permettant d’admirer de prés ces trésors provenant de sept collections.

Magnifique catalogue

Le catalogue est une merveille. On ne saurait mieux qualifier cet ouvrage en format paysage qui, en 458 pages, présente tout ce dont il est question précocement et plus encore.

On ne saurait quitter l’exposition sans ce livre qui permettra de revoir et d’approfondir au calme tout ce que l’on a vu, ou qui remplacera la visite que l’on ne peut faire.

«Le Québec possède un trésor méconnu: un ensemble de 24 livres d’Heures augmentés de 50 pièces connexes (feuillets de livres démembrés, enluminures découpées, etc.) et répartis dans les fonds anciens de divers musées, bibliothèques et archives de la province.»

C’est l’occasion d’en profiter avec ce merveilleux catalogue… et les merveilles sont rares. Alors!

