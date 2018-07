Une virée à Wasaga Beach

Des plages qui respirent les vacances et la famille

Cléa Rosset

17 juillet 2018 à 12h00 17 juillet 2018 à 12h00

Après la plage de Woodbine, Visites Express prend une nouvelle fois le large et vous emmène sur les rives du lac Huron, à 90 minutes de Toronto.

Wasaga Beach respire les vacances et la famille. Comme le dit si bien son nom, une journée plage s’impose. Et celle-ci s’étend dans l’eau sur plusieurs dizaines de mètres. Il est donc possible de s’avancer vers le large, sans avoir de l’eau jusqu’au cou.

Les touristes se rendent sur les rives accueillantes de la baie de Nottawasaga pour se balader le long des 14 kilomètres de plage de sable blanc, nager dans les eaux de la baie Géorgienne et profiter de la vue panoramique sur les montagnes.

Épine dorsale du tourisme ontarien, le vent a tourné ces dernières années dans la baie Georgienne. On observe un nombre croissant de résidents s’y installant tout en allant travailler dans d’autres villes.

À vélo, à ski ou les pieds dans l’eau

Avec un réseau de 29 kilomètres de sentiers naturels qui serpentent à travers les dunes de sable et les forêts, le parc provincial attire les adeptes de randonnée pédestre et de vélo durant les mois chauds d’été.

Flâner le long des sentiers pédestres vous fera peut-être croiser le chemin de la faune locale: le cerf de Virginie, la chouette ou encore la paruline et le pluvier siffleur…

L’hiver, on préférera chausser ses raquettes ou se munir de ses skis de fond pour profiter du paysage verdoyant à couper le souffle.

Poissons d’eau douce

La rivière Nottawasaga – qui donne sur les plages de Wasaga – est un petit coin marin affectionné par les pêcheurs de poissons d’eau douce.

Les plus aventureux loueront un kayak pour longer la rivière pour rejoindre les plages et le lac Huron.

La petite ville de Wasaga Beach est une petite brèche de citadinité dans un berceau naturel. Concerts, cinémas en plein air, tournois de volleyball, foire… Les événements sont nombreux et dynamisent du lieu l’été venu.

Île de Nancy: terres de guerre

Pour les curieux, les environs de la plage abritent un site historique notable. Pour le bicentenaire de la guerre de 1812 – qui a vu s’affronter tous les protagonistes qui revendiquaient l’Ontario – l’île de Nancy a bâti un site digne de ce nom depuis 1828.

Cette île-musée accessible à pied de la plage de Wasaga est un vestige de guerre à elle seule. Elle porte dans ses terres les traces de cette bataille du 14 août 1814.

Américains et Britanniques contre Canadiens-Français et Premières Nations se livrent au combat sur les flots du lac Huron. Le navire de ravitaillement britannique – le Nancy – est détruit lors d’un affrontement avec trois goélettes américaines.

Les restes de la coque furent sortis de l’eau et sont aujourd’hui observables au site historique. Éléments d’exposition didactiques en rapport avec l’île de Nancy sont également à retrouver.