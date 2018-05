25 ans d’histoire à Barrie avec l’école secondaire Nouvelle-Alliance

L'Express

Plusieurs politiciens, partenaires communautaires et membres de la communauté scolaire passée et présente ont participé aux célébrations entourant le 25e anniversaire de l’école secondaire catholique Nouvelle-Alliance à Barrie en fin de semaine dernière.

Les festivités ont débuté par un tournoi de volleyball entre les anciens le vendredi soir, suivi le samedi, par une cérémonie officielle et un souper communautaire.

Le Père Gustave Mombo Mabiala a béni une plaque de bronze qui rend hommage aux personnes qui ont participé à la fondation de Nouvelle-Alliance en 1992, de même que les personnes qui étaient en poste pendant la construction de l’école en 1999 et lors de l’inauguration officielle en 2000.

Clara Graham, élève de 12e année, a majestueusement accompagné ce rite de bénédiction en chantant Alléluia.

«Cette école, elle existe grâce au dévouement et au travail acharné de plusieurs membres de la communauté catholique de langue française de Barrie», a déclaré André Blais, le directeur de l’éducation du Conseil scolaire MonAvenir.

Il a notamment salué la directrice fondatrice de l’école, Anita Corriveau et tout un groupe du Conseil des écoles séparées catholiques du comté de Simcoe qui étaient en poste lors de l’ouverture en 1992 et qui ont permis la fondation de Nouvelle-Alliance. «Merci à vous toutes et tous d’avoir pavé le chemin à plus de 25 ans d’histoire!»

Mme Corriveau a d’ailleurs remis à l’école un précieux recueil de photos et d’archives qu’elle a amassé au cours des années. Plusieurs anciennes directions et membres du personnel de l’école étaient également présents pour l’occasion.

Une ancienne élève de l’école, Anise Lebault, a livré un vibrant témoignage vidéo sur sa lutte contre le cancer et ses années passées à Nouvelle-Alliance. Un élève de 11e année, Daniel Pérusse, a diverti les invités avec un enchaînement de plusieurs pièces à la trompette.

Martyne Laurin, directrice de l’école, et Thierry Borrelli, enseignant à Nouvelle-Alliance depuis plus de quatorze ans, ont remercié la communauté scolaire de l’école. «Nous saluons le dévouement exceptionnel de tous les membres du personnel, des parents, des partenaires et des élèves, sans oublier les personnes qui nous ont quittés, mais qui resteront à jamais dans nos coeurs et nos prières. Merci à chacun d’entre vous pour votre ténacité, votre persévérance et votre foi en l’éducation catholique de langue française!»

Un Arbre de commémoration a été créé afin de rendre hommage aux élèves et membres de la communauté scolaire de Nouvelle-Alliance qui sont décédés.

L’école secondaire catholique Nouvelle-Alliance accueille aujourd’hui plus de 450 élèves alors qu’elle ouvrait ses portes en 1992 avec seulement 26 élèves.

«L’école a été un tremplin pour des centaines de jeunes francophones qui ont poursuivi leurs études, leur carrière et leur vie en gardant un attachement profond à leurs racines et à l’éducation reçue», a affirmé Donald Blais, élu scolaire de la région de Simcoe-Muskoka à la table du Conseil MonAvenir.

«Aujourd’hui plus que jamais, les élèves des écoles catholiques de langue française deviennent parfaitement bilingues, des citoyens engagés, fiers de leur identité et prêts à atteindre leurs plus hautes aspirations», a déclaré la présidente Melinda Chartrand.

Martyne Laurin, directrice de l’école secondaire Nouvelle Alliance. L’enseignant Thierry Borrelli. Anita Corriveau, directrice fondatrice de l’école secondaire Nouvelle-Alliance, a constitué un album de photos des 25 ans d’histoire. Le Père Gustave Mombo Mabiala, prêtre de la Mission catholique Saint-Antoine-Daniel. Le directeur de l’éducation du Conseil scolaire, André Blais. Le sport était à l’honneur au cours de la fin de semaine du 25e anniversaire de l’école secondaire francophone à Barrie.