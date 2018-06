Au zoo de Toronto, la préservation passe par l’éducation

Mathieu Guilleminot

1 juin 2018 à 17h44 1 juin 2018 à 17h44

Reptiles, ours, chameaux, pandas, panthères… C’est de la forêt tropicale au Pôle Nord que les visiteurs peuvent faire un tour du monde de la faune et de la flore en une journée.

Situé au nord de Scarborough, le zoo de Toronto héberge près de 5000 animaux et reçoit la visite d’1,3 million de visiteurs annuels. Plus grand zoo du Canada, et l’un des plus importants du monde, il fait bon de déambuler d’enclos en enclos.

À la pointe de la recherche, le zoo est un précurseur. Grâce à des équipements innovants, sa volonté de vulgarisation et une politique de communication qui se veut proche du public, le zoo sait se rendre accessible aux petits et aux grands.

Pour une nouvelle édition, embarquez à bord du safari de Visites Express.

Un zoo humain



Pauline Delnatte travaille depuis trois ans au zoo de Toronto. Elle fait partie d’une équipe de cinq vétérinaires chargée de s’occuper du bien-être des animaux du zoo. Ce qu’elle apprécie, c’est l’humanité du zoo.

Des bénévoles, mais également des professionnels prennent en charge le public, en expliquant comment les soigneurs s’occupent des différentes espèces et nous remettent à l’état sauvage en nous racontant les vies d’un rhinocéros ou d’un ours polaire.

Depuis le 1e juillet 2017, un nouveau pas a été franchi par le zoo avec l’ouverture du Wildlife Health Centre, un hôpital pour animaux qui allie chirurgie vétérinaire et recherches. Un zoo à la pointe puisque ses recherches sont partagées à l’ensemble de la communauté médicale internationale.

Pour sauver nos furets à pattes noires, le zoo consacre une partie de ses ressources à de nombreux projets de conservations.

C’est un zoo pédagogique et cela s’en ressent. D’une zone géographique à une autre, le personnel du zoo est réparti et se rend disponible pour apporter précisions et informations sur nos chères bêtes. L’objectif est vraiment de sensibiliser le public à la préservation de l’écosystème.

Défense de toucher aux rhinos



Ryan s’occupe des rhinocéros qu’il aime appeler ses «gros chiens». Quand on les appelle, Timothée ou Kyren vont répondre. Dotés de personnalités différentes selon Ryan, ils ont une mémoire d’éléphant.

En Asie, on prête à la corne du rhinocéros des vertus médicales et aphrodisiaques. Bien qu’infondées, ces croyances persistent et la corne de rhinocéros se vend à prix d’or sur le marché noir. Le zoo de Toronto s’est engagé dans la lutte contre le braconnage notamment en organisant de nombreuses collectes de fonds.

Les deux papas rhinos du zoo font parti du programme espèces menacées. Ils pourront potentiellement sauver leur espèce en donnant naissance.

La panthère cherche son frère La tortue a tenté de s’échapper Timothée le rhino La vitre n’a pas disparu cette fois-ci