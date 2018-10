Fierté tous azimuts au Gala de reconnaissance de l’AFRY

Sandy Kim

Une centaine de personnes ont participé au Gala de reconnaissance de l’AFRY (Association des francophones de la région de York) le vendredi 28 septembre dernier au centre des congrès du Shangri-La de Markham.

Des étudiants et des personnalités locales y ont été honorés.

Nathalie Pelletier, la présidente, s’est réjouie de cette participation et des nombreux partenariats qui permettent à cette communauté francophone de la banlieue nord de Toronto de s’affirmer et de se développer à un rythme impressionnant.

Région désignée

La sous-ministre aux Affaires francophones de l’Ontario, Marie-Lison Fougère, de même que le commissaire aux services en français, François Boileau, sont venus les féliciter et les encourager à demander et utiliser les services en français.

Markham est devenue cet été la 28e région «désignée» sous la Loi des services en français.

Pour sa part, le maire de Markham, Frank Scarpitti, a reconnu que les milliers de francophones de la région représentent une richesse et ajoutent à son dynamisme.

Des étudiants motivés

Comme à Toronto et dans plusieurs régions de la province, la francophonie de York est multiculturelle, comme le démontrait la liste des personnes honorées ce soir-là:

Kevin Peththawadu, élève de 8e année à l’école catholique Renaissance d’Aurora: «Je suis vraiment content. Je vise à faire plus de bénévolats à l’avenir! J’aimerais aider la communauté francophone, même si je n’ai que 13 ans, ha, ha. C’est parce que je suis fier d’être francophone.»

Laurie Chouinard, en 10e année également à Renaissance: «Je suis très surprise. Je suis nouvelle parmi les bénévoles, mais je suis contente et je vais continuer à faire plus de bénévolat.»

Samantha Husack, étudiante à l’Institut de technologie de l’Université de Toronto à Oshawa, qui a travaillé deux étés à l’AFRY: «Oh mon Dieu, wow! C’est incroyable. Je suis contente que mon impact (sur la communauté francophone) soit apprécié. Je veux travailler en Afrique un jour.»

Mariam Ouédraogo, étudiante au programme de femmes et de genre au campus bilingue Glendon de l’Université York: «C’est une grande surprise. J’ai commencé de faire du bénévolat en Afrique. J’ai travaillé surtout sur la question de la valorisation du français.»

Des bâtisseurs de la francophonie

Quatre personnes très impliquées dans la communauté francophone de York ont aussi été acclamées:

Le gestionnaire Yves Lévesque, qui a été président du Conseil scolaire catholique MonAvenir et qui en est aujourd’hui agent de liaison, habite la région de York depuis 2001.

Mère de 2 enfants, résidente de la région de York depuis 20 ans, Sylvie Lessard a ouvert une garderie avant de siéger aux conseils d’écoles élémentaires et secondaires et de s’impliquer à l’AFRY. Choriste dans l’ensemble vocal Les Enchanteurs, elle a organisé six chars allégoriques francophones dans les carnavals de la région.

L’enseignant Sylvain Bastien, originaire d’un petit village au nord de Sudbury, a toujours été passionné par la culture franco-ontarienne. Ça se reflète dans son travail à l’école Renaissance, où il organise de nombreuses activités sportives et culturelles. «J’ai toujours une belle expérience dans cette région qui permet de vivre en francophonie», a-t-il dit.

Le directeur d’école Jean Bouchard (Renaissance, Monseigneur-de-Charbonnel) est lui aussi reconnu comme un leader dans sa communauté. C’est d’ailleurs grâce à lui que l’AFRY a pu ouvrir ses premiers locaux permanents au sein de son école.

Deux autres personnalités ont également reçu des accolades pour leur implication: l’ex-président Alain Beaudoin, l’avocat Paul Martial, qui est l’un des fondateurs de l’AFRY, et l’enseignant de musique Claude Arcand, qui milite pour la création d’une «maison de la francophonie» dans la région de York.

Impro et musique

Le gala comprenait notamment des interludes artistiques mettant en vedette le célèbre groupe d’humoristes Improtéine et le jeune comédien et chanteur-compositeur Stéphane Arcand.

«Nous espérons que vous allez rire, apprendre plus sur notre communauté, découvrir des

personnes, et surtout sortir de là en étant encore plus fière d’être franco-ontariens», avait lancé la présidente Nathalie Pelletier en début de soirée. Promesse tenue!

