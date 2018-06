Voix du coeur sensuelles

François Bergeron

Les Voix du coeur ont comblé la vue et surtout l’ouïe de leur public, samedi après-midi et en soirée au théâtre Isabel Bader de l’Université de Toronto.

Le spectacle annuel de l’ensemble de 39 choristes, toujours sous la direction de Manon Côté, s’intitulait Dans tous les sens! et présentait 23 chansons de la francophonie et 5 du répertoire anglo-américain évoquant la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher.

Accompagné de la pianiste Zara Chan et de cinq autres musiciens, l’ensemble de talents locaux «amateurs» – mais de qualité professionnelle – a présenté ses chansons avec son entrain habituel, appuyé par plusieurs changements de costumes et divers éclairages, images et vidéos.

Tous vêtus différemment de noir et blanc, les choristes ont ouvert le bal avec Dixie, d’Harmonium – «ôte des doigts dans tes oreilles» – devant la couverture de l’album iconique Les Cinq Saisons à l’écran.

Le public a apprécié retrouver des classiques comme Papa Can You Hear Me? (du film Yentl), The Sound of Silence (Simon and Garfunkel) et Vesoul (Jacques Brel). Mais il a surtout découvert des pièces plus rares et parfois drôles, comme l’inclassable Gilles Bisaillon, de Sylvie Dumontier et Chantal Lamarre, avec le maître de cérémonie Serge Paul à l’écran dans le rôle du séducteur de banlieue.

Les numéros étaient souvent regroupés selon les sens qu’ils évoquaient, tandis que certaines chansons touchaient plusieurs de nos facultés à la fois.

On a eu l’heureuse idée d’inviter Kyris (Cyril Mignotet), qui vient de sortir un album, à présenter le slam Les 5 sens, de Grand Corps Malade et Ibrahim Maalouf.

L’an prochain, Les Voix du coeur fêteront leur 25e anniversaire.

