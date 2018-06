Les Voix du coeur réveillent vos sens

Camille Simonet

Venez bousculer vos sens avec le nouveau spectacle Dans tous les sens du chœur Les Voix du cœur ! Le nouveau répertoire présenté en 2018 ne fera pas seulement appel à votre ouïe. C’est tous vos cinq sens qui seront invoqués au Théâtre Isabel Bader le samedi 9 juin à 15h et à 19h.

Un thème sensoriel qui est arrivé «comme un clin d’œil» dans l’esprit de Manon Côté, chargée de diriger les 39 choristes.

«Des fois, l’esprit décroche un peu et hop ! De là, je l’ai proposé au groupe et tout le monde a embarqué», raconte-t-elle.

Expérience sens-ationelle

Chaque année, le processus de création des Voix du cœur est très précis. Après avoir décidé du thème en fin d’année, le choix des chansons se fait pendant l’été et parfois le dilemme est cornélien.

«Il y a souvent 100 chansons sur la table» en témoigne Manon Côté. C’est ensuite le temps de «déchiffrage» sur certaines des chansons avant l’interlude musical du concert de Noël.

Les vraies répétions et choix scénographiques commencent dès janvier pour l’équipe des chanteurs. Pour Dans tous les sens, le choix évident aurait pu être de diviser le spectacle en cinq grandes parties correspondants aux cinq sens, mais tout a finalement était mélangé pour plus «d’homogénéité et de rythme».

Pour le reste, la pièce, présentée par Serge Paul, allie le chant à la danse avec de la mise en scène grâce aux petites chorégraphies jazz des choristes qui ne manqueront pas d’humour. Ces derniers changeront de costumes selon les chansons et les performances afin de rendre l’expérience plus immersive.

Le chanteur Kyris (Cyril Mignotet) interprétera également un slam très sensoriel. «Ça nous permet d’être solidaires avec d’autres artistes de Toronto et de promouvoir le Franc’Open Mic et son nouvel album à venir» explique Manon Côté.

Veille de 25e anniversaire

Le répertoire de cette année regroupera des chansons actuelles et plus anciennes comme Sound of silence de Simon et Garfunkel contrairement au programme des 25 ans, que Manon Côté a déjà commencé à préparer.

«Ce sera un spectacle rétrospectif avec des numéros qui ont vraiment marqué les spectateurs».

En attendant l’année prochaine, celle qui dirige le chœur espère que le public viendra nombreux afin de « partager en chanson le plus possible».