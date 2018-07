Partir à l’aventure aux falaises de Scarborough

Mathieu Guilleminot

Dans les environs de Toronto, le long du lac Ontario, on trouve de nombreux paysages sortis tout droit d’une autre partie du monde.

C’est le cas des falaises de Scarborough, les «bluffs», à quelques kilomètres à l’est du centre de Toronto. Et c’est cet endroit que nous vous faisons découvrir pour cette nouvelle édition de Visites Express!

Un paysage somptueux

Formant comme une barrière infranchissable entre la ville et le lac Ontario, les falaises de Scarborough mesurent pas moins de 15 kilomètres de long, pour une hauteur maximale de 65 mètres.

L’endroit compte également plusieurs parcs et est un très bon endroit pour les amateurs de photos. Ces derniers privilégieront d’ailleurs Cathedral Bluffs Park, qui offre la plus belle vue sur les falaises.

Si le but de votre escapade aux falaises de Scarborough est d’alimenter votre compte Instagram, ce sera réussi.

Un lieu de détente

Les falaises de Scarborough sont également très prisées par les Torontois quand il s’agit de se détendre, de passer un après-midi à l’écart du tumulte de la ville.

De nombreux parcs ont été aménagés pour accueillir les visiteurs. Ils mettent notamment à disposition des aires de pique-nique et de détente, parfaites pour une sortie entre amis ou en famille à la faveur de la chaleur de l’été.

Si vous vous rendez à Scarborough Bluffs Park, il sera possible de profiter de la plage et de contempler les bateaux dans la marina. C’est là que le lac Ontario est le plus impressionnant.

Le sable blanc, les eaux claires ainsi que les fortes vagues vous donneront l’impression de voyager vers un pays exotique, vers le sud. Les plus courageux pourront tenter de braver les eaux froides du lac Ontario.

Les sportifs ont également leur place. L’endroit compte une marina, et des installations sportives sont disponibles au sommet des falaises.