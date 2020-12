Scarborough Junction: les deux visages de Warden Woods

On peut se balader dans un parc de Toronto pendant des années sans réaliser tout ce qu’il a à offrir. Ça m’est arrivé la semaine dernière dans Warden Woods dans Scarborough Junction!

Je l’avais d’abord exploré en faisant ma recherche pour le guide de sorties en famille Toronto Fun Places sur tout ce qui est intéressant à 10 minutes de marche des stations de métro de Toronto.

L’entrĂ©e nord du parc se trouve non loin de la station Warden, Ă la croisĂ©e des avenues Warden et St. Clair Est. Le sentier sinueux, tantĂ´t pavĂ©, tantĂ´t recouvert de fins graviers, s’étant sur 2 kilomètres jusqu’à l’avenue Pharmacy. Il comprend un grand terrain de stationnement gratuit plus près de Pharmacy.

Je l’avais revisité pour mon guide sur l’art de la rue Toronto Street Art Strolls. Il se trouve que le viaduc de St. Clair Est (juste à l’est de Warden) offre deux magnifiques murales, réalisées par les artistes Omen et Horus. Un beau complément nature-culture.

Sentier et ponts de fortune

Le weekend dernier, en partant de Pharmacy avec une copine, nous avons décidé de traverser le premier pont piétonnier passant au-dessus de la Taylor-Massey Creek pour voir ce qui se trouvait de l’autre côté.