Le ravin du parc David A. Balfour : métro, bouleaux, espresso

Troisièmement, au-delà du métro, on peut se garer gratuitement sur le côté sud de la rue à partir de 13h. Plus près du ravin, c’est du côté nord de Shaftesbury qu’on peut se garer, à partir de 14h. Même chose sur Summerhill Gardens (quand on tourne à gauche au bout de Shaftesbury).

Boxcar Social en bonus

De l’autre côté de Yonge, presque qu’en face de Shaftesbury Avenue, vous trouverez le café Boxcar Social (1208 Yonge Street, ouvert dès 9h). Son beau patio dans la cour arrière est présentement ouvert et des plus agréables. Et ils vendent aussi d’excellents biscuits!

Entrées spectaculaires

Le parc David A. Balfour comprend un ravin profond, auquel on peut accéder de toutes sortes de façons. Les entrées les plus spectaculaires se font par les longs escaliers de bois, tel celui qu’on trouve au bout de Shaftesbury Avenue.

De ces escaliers on emprunte des sentiers de terre étroits et tortueux, que j’ai beaucoup appréciés. Il est très facile d’y circuler en gardant ses distances durant la semaine. On croise plus de monde durant le weekend, certains préfèrent alors porter un masque pour profiter de cette nature.

Viaduc fascinant

Un très haut viaduc pour les trains surplombe le sentier au bas de l’escalier: un décor urbain des plus fascinants, à mes yeux.