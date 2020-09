Une forêt pour chiens sans laisse à Evergreen Brick Works

Ce n’était pas un grand sacrifice! Le sentier est bordé de buissons variés et de grands arbres matures. Chaque tournant offre un paysage différent. Bref, c’est un véritable petit bijou de parc pour Fido. «Wouf!», confirme Nala.

À la sortie du parc, elle s’est docilement laissée remettre en laisse et nous avons continué notre découverte des lieux, en commençant par le sentier montant jusqu’au belvédère pour admirer le panorama de la ville et en terminant par une exploration des passages autour des divers étangs.

Pour en savoir plus sur la façon dont Evergreen Brick Works gère son déconfinement en ce moment, lisez la chronique de la semaine dernière. À retenir: le site est plutôt calme du lundi au mercredi et les toilettes publiques ne sont ouvertes que le weekend de 8h à 14h.

Cette semaine, la chronique hebdomadaire propose une mini-balade pour les chiens et leurs maitres, en complément à la balade autour d’Evergreen Brick Works dans le dernier guide de marche de Nathalie Prézeau: Toronto BEST Urban Strolls. Chaque duo offre deux bonnes raisons pour sortir de chez soi: un point de rencontre sympa et un petit coin caché à explorer non loin de là. Pour se procurer le guide: www.torontourbangems.com ou communiquer directement avec l’auteure à [email protected].