Evergreen Brick Works: vue panoramique et étang urbain

Le comptoir pour emporter du Café Belong est ouvert les mercredi, jeudi et dimanche de 9h à 16h, vendredi de 9h à 17h et samedi de 8h à 17h. On peut manger à la terrasse du restaurant gastronomique, mais il faut réserver en ligne.

Si la météo le permet, les heures d’ouverture de la terrasse sont les jeudi et vendredi de 11h30 à 19h, samedi de 11h à 20h et dimanche de 11h à 18h.

Conseil de Nathalie

J’adore entreprendre cette balade à partir du parc Chorley (245 Douglas Drive), autour duquel on trouve facilement du stationnement gratuit sur la rue.

De là, on descend un long sentier pavé qui serpente jusqu’au sentier Beltline (qu’on connaissait avant sous le nom de Moore Trail).

On suit le large sentier de gravelle vers la droite, et l’on. Croise éventuellement une entrée pour accéder au site d’Evergreen sur notre gauche.

Cette semaine, la chronique hebdomadaire propose une balade autour d’Evergreen Brick Works tirée du dernier guide de marche de Nathalie Prézeau: Toronto BEST Urban Strolls. Chaque duo offre deux bonnes raisons pour sortir de chez soi: un point de rencontre sympa et un petit coin caché à explorer non loin de là. Pour se procurer le guide: www.torontourbangems.com ou communiquer directement avec l’auteure à [email protected].