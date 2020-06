Redécouvrir Toronto… au grand air

Par ailleurs, dans une nouvelle page de conseils à la fin de chaque chapitre, l’auteure propose un circuit plus court. On trouve également sur cette page des suggestions pour mieux apprécier la balade en famille ou en amoureux.

Des coups de coeur

Finalement, l’auteure a ajouté un chapitre qui lui est cher, #TorontoUrbanGems, comprenant 52 mini-balades qui permettront aux curieux d’explorer de beaux petits recoins de la ville non loin de places gourmandes.

De beaux duos pour se retrouver entre amis, qui feront le sujet d’une nouvelle chronique de Nathalie Prézeau dans L’Express: Mini-balades pour les curieux de Toronto.

Le guide de 256 pages, illustré de plus de 600 photos et de 26 cartes de référence, est un hommage aux quartiers colorés de Toronto, à la nature généreuse, à l’art public et aux merveilleux petits entrepreneurs qui injectent une dose quotidienne de fantaisie dans notre vie urbaine avec leurs cafés, boutiques, bistros, boulangeries et leurs sourires accueillants.

Des conseils

«En temps de distanciation physique, nombre de ces commerces offrent tout de même un service de take-out, et ils ont adopté des heures réduites», précise Nathalie.