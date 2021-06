Highland Creek, la belle rivière oubliée à l’Est de Toronto

Grâce à notre visite au Creek Coffee & Co (370 Old Kingston Rd, ouvert tous les jours de 8h à 17h), nous avons découvert un petit coin charmant dans le quartier de Highland Creek. En marchant à l’Est du café, americano en main, nous avons découvert le vieux cimetière Wesleyan. Certaines de ses pierres tombales dataient d’avant 1834. Et il est bordé d’une longue murale historique.

Greasy spoon de village

Plus loin, une vieille murale vintage annonçant le Frank’s Family Dinner marque l’emplacement du Ted’s Restaurant (404 Old Kingston Road). Ouvert tous les jours pour le take-out, de 7h à 14h, et dès 8h le dimanche, 416-282-2204).

Sur son menu, tous les classiques d’un greasy spoon de village: les gros déjeuners servis toute la journée, grilled cheese, club sandwiches, et même les plats de viande avec sauce brune et pommes de terre.

La chronique d’aujourd’hui est un complément au dernier guide de marche de l’auteure locale Nathalie Prézeau: Toronto BEST Urban Strolls que vous pouvez vous procurer sur amazon.ca ou en communiquant directement avec l’auteure: [email protected]. Vous pouvez passer prendre votre commande au 299 avenue Booth. L’auteure livre aussi dans Toronto, et Poste Canada s’occupe des autres destinations.