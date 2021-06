Les petits recoins enchantés du quartier East Danforth

Poursuivez vers le Sud, tournez à gauche sur Copeland Ave, puis à droite dans le petit bout de rue sans issue de l’avenue West Lynn. Vous vous trouvez alors à l’entrée d’une véritable oasis urbaine.

Merrill Bridge Road Park

Devant vous, un mur de verdure. À vos pieds, un sentier de terre battue. Il fait le tour d’un petit ravin caché, refuge de fraîcheur en pleine canicule. En prenant le sentier vers la droite, vous passerez devant les cours arrières des maisons de l’avenue Copeland.

L’une d’elles est particulièrement remarquable, avec ses sculptures de bois et ses panneaux de plexiglas sur lequel on peut lire une citation inspirante de Rumi: Let the beauty of what we love be what we do.

Le sentier tourne vers un escalier de bois qui mène vers l’autre versant du ravin. Nous y étions au lendemain d’un jour de pluie et le sentier était plutôt boueux. Jolies sandales s’abstenir!

Mais quel beau sous-bois! Parcouru d’un petit ruisseau, bordé de fleurs printanières, il continue jusqu’à un deuxième escalier permettant de revenir à notre point de départ, vers la gauche, ou de poursuivre vers la droite dans un beau parc pour chiens sans laisses.