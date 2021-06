De retour sur London, continuez vers l’Ouest. Quel petit coin charmant de la ville! La murale de Nick Sweetman sur une porte de garage s’harmonise parfaitement avec les fleurs jaune et mauve printanières qui l’encadrent.

En tournant dans la ruelle adjacente, vous découvrirez une ancienne écurie dont le deuxième étage semble arrêté dans le temps. Continuez l’exploration du quartier vers l’Ouest, dans l’avenue Euclid, qui abrite d’autres maisons de fées. Puis revenez vers l’Est sur l’avenue Follis pour atteindre la Karma Lane.

Karma is karma

On termine le circuit de Seaton Village en beauté. Comme les affichettes l’annonce, vous trouverez une co-op alimentaire sur cette allée. On ne peut manquer la Karma Co-op, avec l’immense murale pimpante qui recouvre ses flancs.

En face, il y a un très bel exemple d’un phénomène qu’on verra de plus en plus souvent à Toronto: les «coach houses»: des «maisons de ruelle», servant généralement de propriété secondaire à louer.

La Karmahouse a été construite en 2020 au coût de 400 000 $ par le propriétaire et fondateur de North on Sixty, une compagnie adhérant aux procédés les plus avancés pour une construction efficace, durable et écologique. Parce que… karma is karma.

La chronique d’aujourd’hui sur Seaton Village est un complément au dernier guide de marche de l’auteure locale Nathalie Prézeau: Toronto BEST Urban Strolls que vous pouvez vous procurer sur amazon.ca ou en communiquant directement avec l’auteure: [email protected]. Vous pouvez passer prendre votre commande au 299 avenue Booth. L’auteure livre aussi dans Toronto, et Poste Canada s’occupe des autres destinations.