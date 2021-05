Des papillons sur les portes de garage

Un grand nombre de portes de garage dans cette allée sont maintenant recouvertes de murales de papillons. C’est si joli!

En vous promenant dans Little Italy vers le sud jusqu’à la rue College, au-delà du projet, c’est le désert visuel. On comprend mieux quelle différence font le talent et la peinture combinés dans la grisaille de la ville.

On espère que les artistes recevront une commission pour continuer plus loin d’opérer leur magie.

Balades dans Little Italy

De Harbord à College et retour, c’est une marche de 1,25 km dans Little Italy. Il y a généralement des espaces de stationnement dans les rues voisines.

Si vous partez de la station de métro Christie, cela donne une balade de 2.25 km pour parcourir la ruelle, aller jusqu’à College et revenir.