Petite maison kitsch et autres originalités dans Little Italy

J’ai croisé par hasard cette petite maison en me baladant dans Little Italy. Il s’agit probablement de la façade la plus kitsch et amusante de Toronto.

Ceux qui connaissent déjà la «Doll House» de Leslieville se demanderont comment on peut faire mieux? On peut! Sur l’avenue Manning dans Little Italy, aux côtés du Harbor Collegiate Institute (situé au 266 Harbor Street).

Un projet de retraite

Nous avons mis une demi-heure à regarder et photographier tous les détails visibles depuis le trottoir en nous exclamant toutes les trente secondes: «Et celle-là, l’as-tu vu?» Il nous a fallu beaucoup de volonté pour ne pas entrer dans la petite cour avant. Une chance! Le propriétaire, Joseph Rauti, qui revenait de faire ses courses, nous aurait prises sur le fait.

Il est bien évident que cet artiste original a l’habitude des visiteurs. En lui parlant, nous avons appris qu’il s’est lancé dans ce projet dès qu’il a pris sa retraite. Il fut un temps où il aimait bien s’asseoir avec un ami pour prendre un petit verre dans l’alcôve qu’il s’est créée sous les buissons, en admirant son oeuvre et en pensant au prochain ajout.

Et comme une originalité ne vient jamais seule, nous avons aussi appris que c’est Joseph Rauti qui a joué le rôle de Jésus depuis 1968 dans le défilé religieux du Vendredi Saint se déroulant dans Little Italy (j’avais couvert avec plaisir la procession du Good Friday dans mon guide de sorties en famille). C’est pourquoi on voit tant de références religieuses dans ses installations.