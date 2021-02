Murales et bières artisanales autour d’Ossington

J’adore faire d’une pierre deux coups. C’est pourquoi je me suis intéressée récemment aux brasseurs de bières artisanales offrant la possibilité d’une jolie balade quand on s’y rend pour passer prendre sa commande. C’est définitivement le cas de Bellwoods Brewery sur Ossington Avenue.

Bellwoods Brewery

Bellwoods Brewery concocte ses créations au 20 Hafis Road, dans le nord de la ville, où il a une boutique ouverte au public.

Son deuxième point de vente se trouve à côté de son restaurant au 124 avenue Ossington, très populaire en temps normal grâce à sa grande terrasse et sa bonne cuisine. On se rabat en ce moment sur la boutique.

J’apprécie grandement leur série de bières fruitées Jelly King à 5.6% d’alcool (abricot, mûre et framboise, fraise et rhubarbe, ainsi que le trio ananas, tangerine et pamplemousse), mais les vrais amateurs se tournent certainement vers d’autres choix plus corsés telle la Donkey Venom à 8.5% ou la Vines No.6 à 9.3%.