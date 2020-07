Bang Bang Ice Cream et les murales d’Ossington

Connu pour ses grandes lettres de couleur vive (on peut voir une de ses murales sur la rue Ossington, arborant les mots Hung Out to Dry), Eine a choisi de couvrir les garages de noir en ne laissant qu’une partie visible des anciennes murales, sur lesquelles il a appliqué par stencil de grandes lettres fluo, rendant ainsi la ruelle méconnaissable.

The Laneway Project a renvoyé le commissaire et rapidement commissionné des artistes locaux pour créer les murales qu’on peut maintenant admirer. Jamais un moment d’ennui dans le monde du street art!

