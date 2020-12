Downtown Toronto, nez en l’air!

Si on se perd, on a tout de même le plaisir de croiser de belles décorations de Noël, et il est possible de remonter à la surface en tout temps… comme une marmotte.

Si vous arrivez de la station de métro Andrews, marchez vers l’est sur King. Si vous arrivez de la station King, étant donnée la laideur du segment de King entre Yonge et Bay, je conseille de faire le détour en passant par Yonge vers le nord, puis Adelaide vers l’ouest, et Bay vers le sud, pour rejoindre la place publique du First Canadian Place.

Maman nous attend pour le café

Sur semaine, je recommande de faire un stop au très joli café français Maman. Facile à manquer, ce petit bijou est caché dans le First Canadian Place (à l’étage supérieur) au coeur du centre-ville.

Il n’est malheureusement ouvert que du lundi au vendredi de 8h à 17h, alors ce n’est que sur semaine qu’on peut acheter leurs biscuits décadents, leurs viennoiseries délectables ou autres délices. Ils vendent aussi en ligne.

La première fois que j’ai remarqué le café Maman et sa petite terrasse, je marchais le long de la belle place publique du First Canadian Place, côté King. J’y suis entrée, ravie de découvrir tant de gâteries décadentes!