TOP-3 d’art public dans la ville de Toronto

Les recoins de l’Université de Toronto sont remarquables. Parmi mes préférés: le petit étang adjacent aux résidences Burwash (est de Queen’s Park), Trinity College (au nord de l’avenue Hoskin avec sa belle chapelle, sa cour intérieure unique et son accès au Philosopher’s Walk), et Know College au look médiéval (côté ouest du King’s College Circle).

Cette petite virée se combine bien avec un petit tour dans Yorkville et ses nombreux cafés, à 5 minutes de marche de la sortie du Philosopher’s Walk donnant sur Bloor Ouest.

Les grands tourbillons

Une addition spectaculaire dans les beaux nouveaux quartiers chics du bord de l’eau: The series of Whirlpool Field Manoeuvres par Alice Aycock (25 Queens Quay Est).

La série de grands tourbillons contraste agréablement avec les condos modernes de Pier 27 (pensez penthouse de 5 millions $). Un corridor longeant les oeuvres mène à la Water’s Edge Promenade, qui se prolonge vers l’est.

La première phase de cette promenade pavée a été installée au bord de l’eau à l’est de Sugar Beach, au pied de Lower Jarvis. Avec le temps, les érables qui la bordent sont devenus grands et l’allée est tout simplement superbe.