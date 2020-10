L’obélisque de Pierre Poussin à Dundas et Carlaw

Dundas and Carlaw est le nom du café bar qu’on trouve à l’intersection de… Dundas et Carlaw. Il est très populaire auprès des locaux, avec sa grande terrasse, ses cocktails, sa cuisine simple et ses heures d’ouverture généreuses (ouvert du lundi au vendredi dès 7h, il ferme à minuit le lundi, 1h du matin le mardi, et 2h du matin du mercredis au vendredi. Il ouvre de 9h à 1h du matin les samedis et de 9h à minuit les dimanches).

De plus la dernière fois que j’y étais, ils offraient des couvertures pour se réchauffer et ils annonçaient récemment sur leur page Facebook qu’ils terminaient des rénovations pour isoler la terrasse du vent afin qu’on puisse l’utiliser tout l’hiver.

La Gare de l’Est

À l’opposé de cette intersection, se trouve le restaurant Gare de l’Est, dont on pourra encore quelque temps fréquenter la terrasse pour déguster son brunch (weekend de 10h à 15h) et sa cuisine française (lundi au jeudi de 17h à 22h et vendredi et samedi de 17h à 23h).

La chronique d’aujourd’hui propose un complément à la gemme #42 du dernier guide de marche de l’auteure locale Nathalie Prézeau: Toronto BEST Urban Strolls. Pour se procurer le guide: www.torontourbangems.com.