Sept merveilles du monde et saveurs orientales

En arabe, «hail» signifie cardamome, une épice essentielle pour percoler le Arabic coffee au menu de Hailed Coffee. Avant la CoViD-19, j’adorais commandé ce café parfumé servi à la table dans une grande cafetière au long bec. Mais on peut toujours le prendre pour emporter et leur latte à la pistache et au safran est une alternative aussi exotique.

Adaptation

Pandemie oblige, les commerces indépendants adaptent leur offre pour survivre. Le petit café s’est donc tourné vers les plats à emporter, et il a saisi l’opportunité pour se lancer dans la pâtisserie française avec une touche orientale.

Les pâtisseries ne sont offertes que le weekend, mais les autres jours, on peut déguster viennoiseries, petits gâteaux à l’eau de rose et leur ligne de chocolat.

Leurs créations ne sont pas données (autour de 8.50$) mais 1$ est alloué à un organisme de charité (en septembre, ils font leur don à Covenant House). Et puis, c’est le prix à payer, si on le peut, pour préserver ces commerces qui injectent de la vie dans nos quartiers.

Cardamome, pistache, safran, mouse au chocolat blanc se retrouvent dans les pâtisseries bien décrites sur leur site web. Ils sont ouverts mercredi, jeudi, vendredi et lundi de 8h30 à 13h, et samedi et dimanche de 9h à 15h.