Pont de lumière et dessous d’autoroute

Pour profiter de la température encore clémente, je vous propose plutôt d’aller vers l’ouest à la sortie du pont piétonnier. Queens Wharf Road rejoint Fort York, où vous tournerez à droite pour vous rendre à Fort York, à l’ouest de Bathurst.

Un sentier sous le Gardiner

Le Bentway est un nouvel espace urbain qui s’étire sous les piliers de l’autoroute Gardiner autour du centre des visiteurs du site historique de Fort York.

Très populaire en hiver pour son circuit de patinage, on y organise de plus en plus d’activités intéressantes (évidemment ralenties en temps de pandémie) mais qui promettent d’être de plus en plus ambitieuses au fil du temps.

Je recommande d’aller jusqu’au bout du Bentway, à la hauteur de l’avenue Strachan, à 15 minutes de marche du pont piétonnier, pour admirer les magnifiques panneaux de Green Hills Discovery de l’artiste visuel Alex McLeod.

J’ai reconnu là la touche de l’artiste visuel qui se spécialise dans la création de magnifiques paysages surréalistes. J’avais déjà admiré ses oeuvres à l’intérieur du Drake Commissary, l’un de mes décors de restaurant favoris à Toronto.