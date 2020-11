Le plus beau rooftop de Toronto est un… stationnement

Pendant que vous êtes dans le quartier de Yorkville, ne manquez pas de visiter le bel espace public du Village of Yorkville Park, bordé de part et d’autre par le Goldstruck Coffee (130 rue Cumberland) et le Sorry Coffee dans la Critchley Lane de l’autre côté du parc. Notez également que le restaurant Hemingway’s (142 rue Cumberland) comprend un rooftop chauffant qui donne sur la jolie Old York Lane.

La chronique d’aujourd’hui est un complément au #20 dans le chapitre des mini-balades #TorontoUrbanGems du dernier guide de marche de l’auteure locale Nathalie Prézeau: Toronto BEST Urban Strolls. Pour se procurer le guide sur Amazon, en librairie ou directement de la maison d’édition (avec livraison dans Toronto): www.torontourbangems.com.