On connaît l’ambiance éclectique de Kensington Market. Mais le quartier a un visage plus tranquille quand on le visite en périphérie. Pour l’explorer, je vous propose un petit circuit de 1.6 km incluant deux arrêts gourmands.

Point de départ

Avec un peu de chance, si vous arrivez en voiture, vous trouverez un espace gratuit sur l’avenue Bellevue. Sinon, il y a l’immense terrain de stationnement Green P 071.

Le calme de cette belle rue résidentielle bordée d’arbres matures étonne. Vers le Nord, à la hauteur de la rue Nassau, on croise un charmant petit commerce de laine à tricoter.

Au-delà de la rue Oxford, les vieilles demeures se font imposantes. Non loin de College, j’ai pu admirer un des plus grands saules pleureurs qu’il m’a été donné de voir loin de l’eau.

La grande tour de la No 8 Hose Station surplombe les environs. Vous saviez que les vieux postes de pompiers incluaient ce genre de tour pour y suspendre les boyaux d’arrosage afin de les faire sécher?