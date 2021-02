Trouvailles autour du campus de l’Université de Toronto

Prenez le couloir à gauche de cette oeuvre jusqu’à Queen’s Park Crescent et traversez le parc pour atteindre le sentier pavé de l’autre côté du parc. Montez vers la vieille église (on se croirait dans un village!) et redescendez sur la rue St Joseph où vous continuerez vers l’est au-delà de Bay.

Puis, tournez dans l’étroite rue St Nicholas. La rue Phipps et son Oats Kafé se trouvent un peu plus bas à droite.

Art moderne et cottages de 1884

Après un petit saut au coin de St Joseph et Yonge pour lire les inscriptions sur l’installation d’Eldon Garnet (From one narrative to the next / If not tomorrow tomorrow / Lucky enough to fly into the flame / Slowly surely disappearing / Followed by moments of equilibrium), j’ai choisi de tourner sur la rue St Nicholas, au nord de St Joseph.

La bonne idée! Ça m’a permis de découvrir l’une des dernières série de cottages en rangée toujours debout dans Toronto. Les dix maisons historiques datent de 1884 et offrent un bel exemple du style bay-n-gable.

Autres points d’intérêt non loin de là: les neuf silhouettes de femmes de La Scala au coin sud-est des rues Bay et Charles (par les artistes Colette Whiten et Paul Kipps), ainsi que l’élégant muret ondulé derrière le très luxueux One St Thomas Residences, au coin des rues Charles et St Thomas.

La chronique d’aujourd’hui est un complément à la balade #10 dans le nouveau guide de marche de l’auteure locale Nathalie Prézeau: Toronto BEST Urban Strolls que vous pouvez vous procurer sur amazon.ca ou en communiquant directement avec l’auteure à [email protected]. Un rabais est offert aux acheteurs pouvant venir prendre leur commande au 299 avenue Booth.