Contrastes urbains autour de Regent Park

Quand j’ai su qu’il y avait une croissanterie dans Regent Park, je me suis dit que c’était l’excuse parfaite pour revisiter ce quartier, l’un des meilleurs nouveaux développements de Toronto.

Il était temps que j’y revienne! Les édifices modernes s’y érigent à vue d’oeil! Tout autour, les témoins de différentes époques se mélangent, ce qui en fait une balade vraiment intéressante pour les curieux.

Le streetcar #505 traverse la rue Dundas et on trouve du stationnement dans les rues au sud de Dundas (j’ai habituellement de la chance sur l’avenue Wyatt).

Point de départ

On débute la visite chez Le Beau (665 rue Dundas Est, ouvert de 9h à 17h, fermé les lundis et mardis). La croissanterie y a pris pignon sur rue, au coeur de Regent Park, depuis un an. On y sert entre autres des croissants délectables, des pâtisseries superbes, du chocolat maison et du café.

C’est cher… mais c’est bon! Mais c’est cher… mais c’est beau.