L’état d’esprit du voyageur urbain

Et un peu partout, l’art de la rue, sous forme de graffiti, de murales et d’auto-collants. L’art public et les sculptures privées ajoutent aussi au plaisir de la marche.

De plus, ici et là, en bonus, des enseignes et affiches qui parlent aux passants, parfois même en français. L’exaspéré «If you did not plant it, do not pick it» dans un bosquet de fleurs. L’encourageant «Happy days are here again» près d’un centre de services sociaux. «Education is important but coffee is importanter» près d’un café. «Je ne regrette rien» sur un lampadaire.

Arbres et clôtures

La vitalité de la nature urbaine est manifeste, le matin, quand le soleil levant fait flamboyer les fenêtres et les oiseaux se réveillent dans les buissons.

Souvent, les arbres prennent de l’expansion en s’incrustant dans les clôtures et laissant leurs racines déborder sur les trottoirs.