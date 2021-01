Covid en Ontario: ne sortez de chez vous que pour l’essentiel

«La grande majorité des employeurs et des travailleurs respectent les exigences de sécurité lorsqu’ils travaillent. Cependant, lorsqu’ils se trouvent dans une salle de pause, dans un véhicule ou lorsque leur quart est terminé, ils ont tendance à oublier l’importance du port du masque, du maintien de l’écart sanitaire et de l’hygiène des mains.»

Vaccination

Sans une réduction significative des contacts, croient les spécialistes du gouvernement, le système de santé de l’Ontario sera débordé et les décès de la deuxième vague dépasseront ceux de la première vague avant qu’un vaccin n’ait le temps d’agir.

Jusqu’à présent, plus de 133 000 doses du vaccin ont été administrées en province, dont plus de 11 000 lundi. Plus de 6000 Ontariens ont déjà reçu toutes les doses nécessaires.