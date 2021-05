En allant vers Rouge Beach, le bord de l’eau de Scarborough

Port Union Waterfront Park

Après la colline, le sinueux Great Lakes Waterfront Trail longe le lac (on l’a ainsi baptisé en 2015). Au loin, on distingue la centrale nucléaire de Pickering (dont les opérations cesseront progressivement d’ici 2025).

La berge de cailloux cède éventuellement la place à une jolie plage de sable. En 500 mètres, on rejoint le pont pédestre passant au-dessus de Highland Creek.

Ici débute le Port Union Waterfront Park. La première fois que je m’étais rendue jusqu’à ce pont, j’ai pensé que toute la balade jusqu’à Rouge Beach à Scarborough ressemblerait à ce qu’on voit autour du pont: des petites baies faites de main d’homme, tapissées de galets et démarquées par de grandes roches plates.

En fait, après une vingtaine de minutes de marche, on change de décor! Le sentier devient bordé d’arbres.

Un peu plus loin, on croise la station de Go Transit de Rouge Hill. (Pour ceux que ça intéresse, il y a des départs de la gare Union dès 6h35, toutes les heures, jusqu’à minuit 35 (plus de départs sur semaine), et le tarif Union-Rouge Hill est de $7.90 (aller seulement).