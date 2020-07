Cliffside Hearth Bread et le sentier de Doris McCarthy

Le sentier semble fermé quand on regarde Google Street (l’image date de mai 2019), mais je suis allée vérifier ce mois-ci et il est bel et bien ouvert. On trouve facilement du stationnement sur Ravine Drive (attention cependant à la portion autour de l’entrée du sentier où le stationnement est permis seulement le weekend).

Vous mettrez 15 minutes à descendre le sentier de gravelle fine, et 20 minutes à le remonter. Il longe un ravin dans lequel coule un mince ruisseau jusqu’au lac.

On peut poursuivre la marche durant 10 minutes vers l’est. Je n’ai pas marché jusque là récemment, mais lorsque l’eau du lac est suffisamment basse, il m’est arrivé de pouvoir rejoindre Bluffer’s Park en longeant la falaise. Et l’on peut marcher à l’ouest du Passage, sur près de 4 kms (environ une heure).

N’oubliez pas de passer chez Cliffside Hearth Bread avant la balade (3047 Kingston Road). Ils ne vendent pas de café, mais il y a un Tim Hortons en face. La boulangerie est fermée dimanche et lundi, ouverte de 10h à 17h du mardi au vendredi et de 10h à 16h le samedi.

Cette chronique hebdomadaire propose des petits joyaux de Toronto tirés de la section #torontourbangems du dernier guide de marche de l’auteure locale Nathalie Prézeau: Toronto BEST Urban Strolls. Chaque duo offre deux bonnes raisons pour sortir de chez soi: un point de rencontre sympa et un petit coin caché à explorer non loin de là. Pour se procurer le guide: www.torontourbangems.com.