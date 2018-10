Un fan club officiel pour le PSG à Toronto

Dimanche 16h au Coq of the Walk

Charlie Courrent

Après Montréal et New York, c’est au tour de Toronto d’avoir son fan club du Paris Saint Germain. Le lancement officiel est prévu pour dimanche 16h, au Coq of the Walk.

Le PSG, sept fois champion de France de football (soccer), est supporté dans le monde entier. L’implantation de nombreux fan club en Amérique du Nord en atteste.

Sollicités par le PSG

Trois grands supporters du Paris Saint Germain sont à l’origine de ce projet. En déplacement à New York, Olivier Debregeas – le président de la Fédération Tricolore qui fédère plusieurs organismes français de Toronto – a rencontré le co-fondateur du PSG Club Montréal, Charles Cho.

En publiant une photo sur la page facebook du groupe montréalais, les deux Français ont attiré l’attention des responsables du club parisien, qui souhaitent développer un fan club à Toronto.

«Ils cherchent à faire augmenter la visibilité du PSG en Amérique du Nord. D’ailleurs, leurs tournées estivales en sont la preuve. L’an dernier, ils ont rencontré des supporters du fan club lors de leur déplacement à New York», nous explique Victor Reymond, le créateur du PSG Fan Club Toronto en 2014.

Rassemblements au Coq of the Walk

L’objectif de ce club de supporters est de se rassembler dans un QG pour soutenir le club parisien lors des grands matches. Le lancement officiel aura lieu ce dimanche à 16h au Coq of the Walk, lors de la rencontre la plus attendue de la saison en Ligue 1 entre le PSG et l’Olympique de Marseille.

Depuis quelques mois déjà, les matches du PSG sont retransmis dans ce bar français, avec un grand succès.

«Pour le moment, on a une majorité de membres français, mais on commence à rencontrer des étrangers et notamment un Italien qui suit de près le club», nous confie Victor Reymond.

3e ville d’Amérique du Nord

Toronto est la troisième ville d’Amérique du Nord à rassembler officiellement un groupe de partisans du PSG, après Montréal et New York.

Dans la métropole québécoise, la page Facebook du fan club compte pas moins de 400 000 supporters alors qu’ils sont plus de 1 500 dans la ville américaine.

Depuis la sollicitation du Paris Saint Germain il y a deux semaines, la page du PSG Fan Club Toronto a changé de dimension. Elle ne cesse de gagner en popularité. «D’ici la fin de l’année, nous serons 200 membres. On sera de plus en plus visible lorsqu’on aura officialisé le soutien du club de la capitale», se félicite Victor Reymond.

Maillot officiel à faire gagner

Le Paris Saint Germain, qui ne finance pas la création de ces groupes, apporte tout de même un soutien matériel.

«Ils nous ont envoyé plusieurs lots à faire gagner, tels que le maillot officiel de cette saison, des polos, casquettes, écharpes. Nous allons organiser des jeux-concours, sous forme d’engagement sur notre page où les membres devront par exemple présenter leur quotidien de supporters du PSG à Toronto», nous précise Olivier Debregeas.

D’ailleurs, le club parisien a mis en place une application sur laquelle chaque fan club officiel dans le monde peut publier les vidéos et photos prises lors des rassemblements de supporters.

En plus de la retransmission des matches, les trois Français aimeraient organiser d’autres événements autour du football, à l’image d’un tournoi du jeu vidéo FIFA.

Le PSG avant d’autres clubs?

Les fondateurs de ce PSG Fan Club Toronto aimeraient voir émerger d’autres groupes de supporters dans la ville. «Nous incitons les supporters d’autres équipes françaises à créer un tel groupe pour qu’il y ait une émulation», affirment Olivier et Victor.

Par ailleurs, les Samedis Ligue 1, organisés par la Fédération Tricolore, continuent d’attirer les amateurs de football chaque samedi à 11h au bar le Coq of the Walk.