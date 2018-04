Véronique Pestel : la poésie en musique

François Bergeron

12 avril 2018 à 12h00 12 avril 2018 à 12h00

Le quatuor à cordes torontois Chat Gris va créer quatre nouveaux arrangements sur des chansons de Véronique Pestel, qui seront joués en première mondiale lors du concert de la chanteuse «à texte» française au Heliconian Hall le 20 avril à 20h.

C’est le modus operandi de la série De bouche à oreille, de Dominique Denis, que de créer de telles collaborations inédites entre «de grands auteurs-compositeurs de la francophonie et certains des meilleurs musiciens torontois».

Faire autrement

Véronique Pestel se produira aussi au Québec ce printemps, mais seule au piano, dans un programme de chansons de son neuvième album Faire autrement, avant de revenir dans la ville-reine participer à un événement du Théâtre La Tangente et de BoucharDanse autour de Camille Claudel et de la création au féminin.

Car, en plus de ses compositions, la chanteuse française aime aussi mettre en musique des textes de grands poètes – à l’instar de son ami Philippe Noireaut qui l’a précédée cet hiver au Heliconian Hall – notamment Colette et Aragon.

Un Caf’ Conf’ consacré à Louis Aragon l’a d’ailleurs menée dans une vingtaine de pays il y a cinq ans, elle qui a commencé à chanter en s’accompagnant au piano dans les bars de Lyon au début des années 1980, pour éventuellement partager l’affiche avec Juliette Gréco, Claude Nougaro, Serge Reggiani, Maxime Le Forestier et Catherine Lara.

Allant «du jazz à la java et de l’acoustique à l’électro douce», le programme du 20 avril comprend aussi Les marteaux de Camille, une chanson qu’elle a composée avec Philippe Noireaut.

Les thèmes de la vie

«J’écris sur l’amour, le vivre ensemble, un monde meilleur, mais en mode littéraire, poétique, pas politique», dit-elle en entrevue à L’Express. «Mes chansons offrent des points de vue, pas des slogans.»

Peu médiatisée, Véronique Peste remporte toutefois un grand succès d’estime auprès de la critique et du public averti, et elle n’a toujours vécu que de son art. Influencée par le jazz français et «curieusement» allemand, elle n’a jamais vraiment touché au rock même si elle n’a rien contre.

Le Quatuor Chat Gris est composé d’Aline Homzy (violon), Jessica Hana Deutsch (violon), Anna Atkinson (alto) et Andrew Downing (violoncelle), le directeur musical de la série De bouche à oreille. Véronique Pestel ne répétera avec eux que deux jours avant le spectacle, même si elle en discute avec eux et Dominique Denis depuis un an.

«Bien qu’ils évoluent davantage dans les univers du jazz, du cabaret, du folk et des musiques du monde, les membres du quatuor abordent la création avec le même niveau de plaisir, de connivence et de télépathique que les plus éminents ensembles classiques», assure le critique musical et directeur artistique.

